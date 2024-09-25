陳豪拉隊賣萌谷新劇　沖咖啡吸客北上插旗

藝人陳豪、譚俊彥、張曦雯及龔嘉欣等近日北上宣傳劇集，陳豪帶同咖啡給當地粉絲品嘗，還不諱言有意將咖啡生意拓展至內地，至於譚俊彥在活動完結後，即趕返港為愛妻慶生。

視帝陳豪、譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯、姜大衞及監製羅永賢近日到北京宣傳無綫劇集《企業強人》，在戲院跟500名觀眾一齊觀看劇集及玩遊戲，眾人還大跳手勢舞，陳豪更現場Solo一段，大賣萌爆表情，炒熱全場氣氛。而身為咖啡店老闆的陳豪在另一活動上更帶同咖啡現身，即場手沖咖啡給大家品嘗。陳豪透露今次首度跟觀眾一起在戲院睇劇，大感新鮮，問他會否考慮在內地開咖啡店？他坦言一直都有這個打算：「睇吓幾時有機會，因為係好大計劃，一步步進行。」

譚俊彥急急腳返港交人

至於譚俊彥則對線下觀賞會大感難忘：「喺戲院做觀賞會，可以近距離同觀眾接觸，大家反應都好好，觀眾仲可以睇到阿Mo（陳豪）跳舞添！做完活動，公司安排我哋去食羊肉火鍋同燒烤，真係好好食。」由於昨日是其太太的正日生日，譚俊彥完成宣傳後，昨早便乘搭第一班機返港跟太太食飯慶祝，認真廿四孝老公。

另外，龔嘉欣稱今次三日兩夜的行程非常充實，除了宣傳外，他們還品嘗了當地美食，包括涮羊肉、驢打滾、炸醬麵和餃子等，簡直大飽口福。談及此行最深刻的印象，她笑言：「係阿Mo輸咗遊戲，要跳舞懲罰，結果我哋全部人陪佢跳。哈哈！」