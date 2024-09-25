東方日報C1：吳慷仁傳簽范冰冰伯樂「登陸」　被台迷轟忘本

台灣金馬影帝吳慷仁演技備受肯定，近日有指他進軍內地，簽約內地王牌經理人旗下，成為趙又廷及李現等的師弟，更會與孫儷拍劇。日前吳慷仁首度回應：「一直都有接觸很多內地的經紀公司。」不少台灣Fans為此心碎，有網民更怒斥他折服於「人仔」之下。

現年41歲的台灣男星吳慷仁入行至今17年，出道8年便躍升劇集男主角，經典作甚多，去年更憑馬來西亞電影《富都青年》在台灣金馬獎勇奪「影帝」殊榮！不過，多年來他都是憑着自己努力闖出佳績，一直沒簽經理人，日前有傳他跟內地王牌經理人楊天真的公司「壹心娛樂」簽約，成為旗下藝人。楊天真來頭不小，曾一手捧紅范冰冰、內地小生鹿晗及歐陽娜娜等，現時旗下藝人包括李現、周筆暢、馬思純、宋佳、趙又廷及馬伊琍等，人脈甚廣。

過去不少台灣藝人到內地發展後，都要跟隨主旋律，當中楊丞琳與林依晨就是好例子，更先後發表「我是廣東人」及「我是成都人」言論，觸動網民神經。今次吳慷仁傳「登陸」，令不少台灣網民及Fans心碎，紛紛在其社交網留言，叫他不要忘本，又提醒他之所以有今日成就，全因台灣在拍攝題材上沒有限制，有網民更怒斥他折服於「人仔」之下！

承認接觸相關團隊

吳慷仁一直未就傳聞作出官方回應，但日前在上海透過視像為《富》片宣傳時，有上海影迷問他是否已簽了內地經理人公司，他沒有否認：「10多年來，我一直是沒有經理人的一個狀態，就是很單純的做演員，我沒特別有甚麼樣的想法，也跟很多內地的經紀公司或是很多團隊有接觸，一直都有，很多人會寄劇本給我看，我都會看完邀約，我們都會彼此做很多技術上或是創作上的分享。」他表示順其自然：「我覺得未來不曉得，就是順着一個感覺走，希望只是繼續演戲，可以讓大家看到角色多一點，我本人少一點。演員看上去光鮮亮麗，但其實需要大環境一起去幫助，如化妝師、很棒的劇本、好的導演，演員是一個載具，就像機器人裏面的小齒輪。」

此番言論再度掀起熱議，有專業人士指出，吳慷仁2018年曾公開指台劇題材受限，不及內地豐富，才導致人才流失，如內地一些戰爭片非常棒，尤其在運鏡及故事上。有指吳慷仁過去的角色，絕大部分無法在內地出現，因為未能通過審批，有人狠批他：「我就不相信在那裏，你有辦法演《華燈初上》的突破性角色。」

活躍內地社交網

據知，吳慷仁日前已飛抵上海，偕劇后孫儷拍攝內地懸疑劇《執迷》，亦是其內地「處男作」，有指劇集已開機，兩位帝后較量演技。不過，有內地媒體表示不明孫儷為何會接拍此劇，因存在口碑風險，估計片酬開得相當高。

其實吳慷仁轉戰內地早已有迹可尋，《富》片在內地上映期間，他頻頻更新內地社交網分享喜悅，又感謝團隊讓更多人看見該作品；之前颱風吹襲，他又發文叮囑：「關緊門窗，注意安全，防颱措施要做好，沒事別溜達在外，乖乖在家~上海與周邊朋友請留意安全。」明顯早已心繫內地。

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