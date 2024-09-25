「玄學天后」雲文子授賜封道教「高功法師」　以「真善美」演講廳舉辦「增運祈福法會」

【特約報道】有「玄學天后」之稱的雲文子師傅為發放正能量，免費舉行大型「龍虎山雲文子增運祈福法會」，以道教道功最高的「高功法師」身份帶領其法師團隊，為近500位善信祈福灑能量水，消除業障及催運添福，永享安康。

香港著名奇門遁甲堪輿大師雲文子法師，自幼修道煉法，亦突破堪輿學家形象，將美貌與智慧、時尚跟傳統文化結合。雖然她尚年輕，但玄學來頭相當強勁，早已獲道教發源地及聖山之一江西龍虎山賜封「高功法師」，代表她在宗教儀式中，地位德高望重、高座居中。

有別於一般風水師、玄學家欠缺法力批算，「高功法師」雲文子術數與法術兩兼備，盡得「法（法術）、術（術數、風水）、理（易理）、通（神通）、醫（醫術）」的傳承，乃道教南昆山浩瀚大師嫡傳人，因而被冠以「玄學天后」之稱。

良辰吉日消災解厄

雲文子法師有感近年香港時勢動盪，各方需要正能量，一心弘揚國學道教文化，所以揀定良辰吉日於10月5日的下午5時，假北角香港青年協會大廈9樓演講廳，舉行一場免費入場的大型「龍虎山雲文子增運祈福法會」，屆時她以正宗龍虎山道教齋醮科儀，為近500位信眾化解災厄，消除業障，祛除霉運，祈求平安健康，賜福護蔭。

她接受訪問時表示：「搞今次法會完全係出自法心，所以係公開免費入場，我真係想幫大家喺呢個時勢裏面，提升一下自己運勢、清吓唔好嘅負能量，我想講畀大家知，人生總會有希望嘅，人間有愛，我會盡力加持大家，亦想畀大眾有緣能親身體驗，及弘揚道教龍虎山平安法事。」

「龍虎山能量水」催運

雲大師屬香港為數不多的「女高功法師」，而她主持的平安法會亦非一般，她續說：「因為我係直接招請天兵天將，恭請眾仙師幫善信祈福，同埋重點係催運，所以入場善信需要填寫全名，我會填喺裱文上再直達天庭，從而得神明庇佑。」更預告在法會圓滿結束後，尚有一個重要環節，就是由她幫每位善信獨立噴加持過的龍虎山能量水。雲大師將大自然的能量注入能量水當中，再加入歷代天師煉丹、符水、立醮、治病及做法事的龍虎山「煉丹井」的井水能量，為到場善信增運。如果想持續增運，也可在場購請一些法會限量版「龍虎山能量水」、「財富無憂精油噴霧」、「貴人桃花精油噴霧」提升運勢。

運程書雙封面 火舞雲起光照大地

雲文子今年繼續推出蛇年運程書，將以「玄學天后」及「The Queen of Fung Shui」為主題，首度以雙封面登場。穿上鮮紅色低胸裙的她，大騷索爆身材，她稱：「以『火燄』做封面，係想以火紅形象迎合九運元素，帶來光照大地、火舞雲起及雷厲風飛嘅火燄意象，封底則以『The Queen of Fung Shui』係想展示權威及守護力量，眼神及手印象徵為善信加持，提供承托的含意， 誠邀與雲同行。」而蛇年運程書已開始作網上訂購，而訂書的連結附「龍虎山雲文子增運祈福法會」的優先入場表格。

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