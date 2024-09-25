美國小天后Olivia Rodrigo香港開騷　登上「月亮」演出

美國流行樂壇小天后Olivia Rodrigo昨晚首度來港於亞洲國際博覽館Arena Hall 1舉行名為《GUTS World Tour》，大批粉絲捧場迫爆場館。

基於太多觀眾關係，雖然演唱會定於晚上8時舉行，但由於觀眾人數太多，主辦單位提早4小時開放另一場館安排觀眾排隊等候。演唱會於8時05分準時開場。性感打扮出場的Olivia以大熱歌曲《bad idea right?》打頭陣，現場粉絲尖叫聲不絕！之後一連唱出《ballad of a homeschooled girl》、《vampire》以及《drivers license》等名曲，她於演唱會上不時高呼HONG KONG來冧fans，她表示自己抵達香港後已四出探索，期間吃了很多餃子並大讚好味道，之後她說自己學會說一句廣東話就是：「多謝，你哋！」令在場的港迷尖叫。她除了向fans大拋禮物包括鼓棍之外，fans亦送她最愛的紫色天使翼、牛仔帽給她即場戴，其中有fans更送上蛋撻給她，她與樂隊成員聞了之後更表示好期待稍後品嚐。而她被港迷的熱情打動，承諾不久未來將再度來港開騷。

Olivia於演唱會上施展渾身解數，彈鋼琴及結他自彈自唱，期間演唱會第3部分時更給fans驚喜就是坐在場館中央位置上空的月亮擺設唱歌，實行與fans近距離接觸。而Encore部分她換上印有「飛起他」的另一套衫並拎住「大聲公」唱大熱歌曲《good 4 u》，最後以《get him back!》作結，最後現場爆出「星星碎片」fans見狀即時踎低狂執。完成香港騷之後，Olivia將轉往日本、澳洲及新加坡等地繼續「演唱會之旅」。