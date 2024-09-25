Tyson Yoshi預婚禮逾七位數　自認單純：成日被欺騙感情

歌手Tyson Yoshi與Sica（何洛瑤）昨晚（24日）到中環海濱為港鐵45周年《Chill Fun鐵路樂園》擔任優先場表演嘉賓，Tyson更於台上透露正努力創作廣東新歌。他受訪時指原先沒計劃今年推出廣東歌：「因為廣東歌創作好難，但突然間靈感到所以開始寫。」問他是否因見到曾為他擔任單曲MV女主角的三上悠亞來港而靈感大發？他即尷尬嘗試將話題拉開，當提對方早前來港想起他，並立即追蹤他的社交網，得知他快將結婚更特別錄製了短片送祝福，又表示跟他於MV中演情侶，知道他要結婚感到有點可惜，對此Tyson笑謂：「依家先講有乜用呀？（應該拍MV時就講？）係囉！（你同女友行咗咁耐都唔揀佢啦？）又啱！不過有啲嘢早啲知開心啲嘛。（女友聽到有乜反應？）冇喎有乜反應呀？都結婚啦，哈哈！」

他透露近期正努力籌備婚禮：「要籌備錢，要跑數。（好豪華？）唔係豪華，不過想喺外國搞，所以籌得愈多愈好預，因為喺香港搞大概用幾多都計到，但喺嗰邊人哋話幾多就幾多。」他預算婚禮要花費七位數以上，因擔心屆時對方知你是外國人會開天索價，又笑稱因為自己單純，經常被人欺騙感情：「畀衰人欺騙友情，愛情好難畀人呃因為都結婚。（你呃人感情多？）梗係冇，人哋話睇人好似睇本書咁，但我只係張海報咁簡單。」他指以往在情感方面沒太大防備心，會直話直說，但人大了知道不是每個人都是那麼直率，故現在與他人之間會有所保留，坦言朋友歸朋友，但一起工作時最好公私分明，問他是否曾因財失義？他説：「錢可以再賺過，但情感傷咗就傷咗！但我寫完首歌都學識咗要放低，有時做宣傳時日講夜講，好似好怨氣咁，但發現原來人哋唔Care。」他笑指寫歌加宣傳雖然令他不斷重提不快事，但反而讓他抒發了不少情緒，久而久之便發覺自己的怒氣也隨之大減。