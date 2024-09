荷里活男神尊尼特普(Johnny Depp)去年被影到出席國際電影節時一口爛牙,棚牙被影到又黃又爛。而早前尊尼被影到棚牙「白晒」懷疑早前幫襯牙醫整牙,昨日他出席西班牙的《聖塞瓦斯蒂安電影節》宣傳導演新作《Modi, Three Days On The Wings Of Madness》,期間大騷又白又整齊的牙齒。

有外國傳媒指尊尼「整牙」只是第1步,有指他有意進行「大改造」。之前因生活不檢點導致體形暴漲,有知情者表示:「佢仲想健身增肌肉或者走去整容亦唔定。」而在《聖塞瓦斯蒂安》的新片記者會上,尊尼亦罕有地暗指之前與影星前妻安芭赫德(Amber Heard)的誹謗官司被放上電視播映為「肥皂劇」。