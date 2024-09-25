江若琳復出搞Fans meeting多人撐：我覺得好震撼

藝人江若琳近年集中火力照顧家庭，但隨着仔仔Owen準備報名入讀幼兒班，日前她更晒出小朋友的學生照，意味着她可以騰出時間開始「復工」。近日她除推出新歌外，又趁着月底37歲生日，與粉絲提前聚會慶祝，而對於大家多年的支持，她相當感恩，事後更於社交平台發文剖析自己的心路歷程，字裏行間教人感動非常！

她坦言﹕「今日我同好多好多年冇見嘅fans gathering。其實由我經歷過唔少低潮，我個人慢慢變得好社恐，好怕表達自己，好怕被別人看見，我都唔知點解會變成咁。直到今年要出歌做番一個歌手時，公司同事叫一個科技文盲嘅我要開一個叫做『TG group 』嘅東西，其實最初我都好卻步，拖咗好耐先開，係因為我成日都覺得一個咁多年都唔再活躍嘅人類乜真係仲會有人會記得嗎？」

膽粗粗開group後，她發現很多歌迷開始重新「出現」：「大家不停咁幫我搵番一點一滴嘅回憶，然後同大家傾吓計都成為咗每日嘅小習慣，原來好開心﹗好有心大家幫我搞生日會，仲記得當時我同事問我，你估有幾多人嚟，我話真係唔知，因爲記憶中嘅你哋都好細個，有啲係小朋友，有好多着住校服，追星好似一件好青春嘅事…我今日一去到場地真係感動到呢，見番好多好熟悉嘅面孔，好奇妙！今日有個3歲小朋友拎住我同佢媽媽嘅合照同我講，呢個係你呢個係媽媽，我覺得好震撼。」