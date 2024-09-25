Jisoo與南柱赫現身巴黎時裝周與荷里活女星鬥搶

「巴黎時裝周」連日來吸引大批來自世界各地的名人紅星出席睇騷，昨日國際一時尚品牌於當地舉行時裝騷，一眾紅星雲集鬥靚！

奧斯卡金像影后妮妲莉寶文（Natalie Portman）以該品牌代言人身分現身之外，另一荷里活女星珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）、人氣女星Anya Taylor-Joy、出爐艾美視后Elizabeth Debicki等都有盛裝現身，而亞洲紅星方面，同以品牌代言人身分出席的韓國女團BLACK PINK成員Jisoo就以全黑露肩造型示人，到場後即與一金髮女子擁抱面貼面問好。而去年3月服兵役的韓國男神南柱赫亦有現身，今次更是他9月中退役後首次現身公開場合。

而同日舉行的另一品牌時裝騷亦吸引大批名人紅星出席，其中包括奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）、超模姬摩絲（Kate Moss）、韓國男神車銀優、日本女星水原希子、BLACK PINK另一成員Rose以及超模Rosie Huntington-Whiteley等，其中水原等女星真空上陣。台下精彩台上亦星光熠熠，姬摩絲與美國超模Bella Hadid獲邀為品牌行騷，今次更是Bella休息兩年後首次復出行騷。