【簡潔生活學】BYOB　一秒打開環保袋

打開社交媒體或上網睇片，偶爾都會見到一些80、90年代懷舊群組或者香港中古廣告片，成為某個年齡層的集體回憶。如果問你BYOB是甚麼？能即答：Bring Your Own Bag，可能代表你年紀不少，因為90年代政府積極推廣環保活動，不斷說：BYOB！目的是為鼓勵市民「少用膠袋」，改為自備購物袋。

當年有一條宣傳片很「潮」，內容以Catwalk形式，先由一群模特兒出場，之後有年輕男女、媽媽婆婆輩各自展示日常用的袋款，並由資深DJ陳輝虹Rap：「今日潮流嘅新型代，香港興邊種購物袋？......BYOB 今日買餸去街市，點少得自己嘅購物袋……BYOB 攤大手板攞膠袋 No 習慣要改一改…… BYOB 喺環保嘅新年代，你仲唔自備購物袋？……BYOB！BYOB！BYOB！……喂！你仲唔自備購物袋？」最後以一名模特兒手挽膠袋被「藐視」作結。

當年的口號十分洗腦，幾乎人人都識背。經過這麼多年，大家都已培養出購物袋跟身的習慣。

至於環保袋的設計也成為了一種商機，款式愈出愈多，不過，為方便㩦帶，大部分設計都比較小巧，而且摺到非常細小，正因如此，最令人尷尬的情況，就是繁忙時間，在超市自助付款時，「打極都打唔開」，隨之就聽到傳來「JEP JEP」聲。下次不想惹來不耐煩的聲音，還是早早打開定購物袋，又或者改用一些快速開袋的設計！

在網上看過一款稱「1秒內自行站立的環保袋」，細尺寸的厚度約為4毫米，中尺寸的厚度約為6毫米，非常薄身，底部很闊及挺身，讓你可以極速放入物品，即使放「便當」也四平八穩、不會打翻，用後摺疊亦只需3秒完成。對於講求效率的港人非常適合，可是香港未見有售，否則會成為熱賣商品都未定。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

Facebook：Kitty KY Wong

Instagram：kitty100trial