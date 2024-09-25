「海洋光譜號」香港再出發！永安旅遊帶你暢遊日本/越南　享受精彩郵輪假期

【特約報道】郵輪假期是近年旅遊大趨勢，皆因毋須轉酒店及搬行李，免卻舟車勞頓，加上船上有豐富玩樂設施，輕輕鬆鬆就可玩盡多個國家及城市。今年12月至2025年1月期間，皇家加勒比國際遊輪「海洋光譜號」再以香港作為母港推出多個航程，帶大家暢遊日本沖繩／九州／越南等多個地方，這艘亞洲最大超量子級遊輪船上設施超級豐富，不論與閨蜜或另一半，或是一家大細出遊都非常適合，樂趣無窮！

皇家加勒比國際遊輪斥資100億港元打造的「海洋光譜號」，特意為亞洲市場而設計，樓高16層、總噸位達16.9萬噸，載客量達5,622人，設有共2,137間尊貴客房。作為「超量子系列」的第一艘超級遊輪，海洋光譜號除了保留量子系列特色設施外，在客房、餐飲、娛樂和科技等也全面升級，為旅客帶來精彩的海上假期。

嶄新娛樂設施 必上最高觀景台

以往在郵輪上的活動大多是游泳或在池畔曬太陽，「海洋光譜號」又點只咁簡單？首先可登上「北極星觀景台North Star」，是「遊輪最高觀景台」的健力士世界紀錄保持者，讓你由海拔300英尺高處360度欣賞海上風光。想刺激的話有「甲板跳傘 RipCord by iFLY®」，「甲板跳傘」模擬器讓你安坐甲板之上，感受無重力自由落體的快感！愛水上活動的朋友可試玩「甲板衝浪FlowRider®」模擬衝浪器，衝浪器上的潮浪長達40呎，在教練的指導下一試滑浪滋味。此外更有結合高科技VR技術打造的海上多功能室內運動場Seaplex，內有海上碰碰車、滾軸溜冰場、射箭及籃球場，還有緩跑徑、三大主題泳池、水療中心、按摩池、池畔酒吧、日光浴場、陽光甲板、海上歷奇中心等等，更可欣賞到精彩的百老匯式歌舞劇。還可到「270度景觀廳 TWO70」觀賞海景，兩層高的 270 度景觀窗讓你白天欣賞海景，晚上則變成電子屏幕，現場娛樂表演加上橫跨落地窗的精彩多媒體視覺表現，必定令你目瞪口呆。

7間免費餐廳 餐飲應有盡有

於船上更可盡享中、日、美、意等環球菜式，多達33種環球餐飲體驗，讓人大飽口福。當中7間為免費餐廳，包括郵輪上最大的餐廳「主餐廳」，提供早餐、午餐及晚餐，三道菜晚餐可自選前菜、主菜及甜品，好像吃Fine Dining，每日餐單都會更換，不用擔心食到厭。帆船自助餐廳供應自助餐，從西式的漢堡薯條、墨西哥薄餅到中式的熱炒都有，更有豐富的水果甜品糕點。索倫托餐廳供應新鮮製作的意式薄餅，可以自訂配料，還有戲水餐廳、熱狗屋、味好麵館、270度咖啡廳 Café @ TWO70均可免費享用。至於收費餐廳方面，更有多間來自全球各地的著名餐廳，包括大董意境坊、海涵火鍋、主廚餐廳、日式鐵板燒、泉-日本料理、川谷薈、牛排館、機械人酒吧等，總有適合你的口味。

內艙房至家庭套房 設備齊全

「海洋光譜號」房間分為內艙房、海景房、露台房、套房4大類，客房多達33種住宿選擇，更有專為家庭旅客而設的家庭房型，就連單人房亦有提供，無論多少人出遊都有合適選擇。如果一家人去玩，推介樓高兩層的「頂級家庭套房」，2,000呎空間內有3間臥室及BB床，更備有多種娛樂設施，如卡拉OK、桌上遊戲、Lego牆等等，露台更有海景按摩池。而套房客人尊享優先登船、娛樂表演專屬VIP區、管家貼身服務、套房客人的特設專屬樓層、電梯、酒吧、餐廳等尊貴體驗。

香港出發 暢遊日本九州、沖繩、越南

海洋光譜號將於2024年12月至2025年1月期間以香港為母港，提供7個香港啟德郵輪碼頭上落船的航次，目的地包括日本九州、沖繩、越南三大航線。永安旅遊推出多款郵輪船票及郵輪假期，想在今個冬天享受精彩海上之旅，就要把握機會了！

香港、日本（那霸、石垣島）6天郵輪假期/船票（RAHRO06/RAHRJ06Q）

出發日期：12月6、15日， 2025年1月7日

郵輪假期內艙房$8,627起（二人一房每位計）、露台房$10,057起（二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票內艙房$5,927起（二人一房每位計）、露台房$7,357起 (二人一房每位計)【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

香港、日本（那霸）6天郵輪假期/船票（RAHRA06/06Q）

出發日期：12月29日

郵輪假期內艙房 $9,457起（二人一房每位計）、露台房 $11,167起（二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票內艙房 $6,857起（二人一房每位計）、露台房 $8,567起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

日本（鹿兒島、宮崎、長崎、福岡）10天郵輪假期/船票：

出發日期: 12月20日

郵輪假期露台房$23,647起（二人一房每位計）【優遊緻選】

郵輪船票露台房$16,647起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

越南（芽莊）5天郵輪假期/船票：

出發日期：12月11日 2025年1月3日

郵輪假期內艙房 $6,087起（二人一房每位計）、銀卡標準露台套房 $13,117起（二人一房每位計）【優遊全包】

郵輪船票內艙房 $4,687起（二人一房每位計）、銀卡標準露台套房$11,217起（二人一房每位計）【稅項全包】

香港啟德郵輪碼頭往返

【優遊緻選】/【優遊全包】定義：

優遊緻選：全程不設自費活動、所有稅項全包、免收旅行團服務費

優遊全包：全程不設自費活動、所有稅項全包、免收旅行團服務費、全程餐食連當地特色美食