獲朴敘俊讚保養得好！韓韶禧拍《京城怪物2》克服畏高

今年3月爆出認愛風波的韓國女星韓韶禧，今日（25日）與男星朴敘俊現身Netflix劇集《京城怪物2》的發布會，對於今次是風波後首次現身宣傳作品，韓韶禧希望不會因為自己的私事而影響公事，並希望大家多多喜歡《京2》。

第2季是以2024年的首爾為背景，也就是第1季的78年後，韓韶禧飾演的「尹采玉」經歷了時代的變化，問到與第1季的「尹采玉」可有不同的地方？她表示：「『采玉』是非常顧及他人的朋友，以前她總是想要達成某些目標，但隨着時代流逝，她已經失去了活着的理由和目的，比起為了自己，她已經變成是為了他人而活的角色。」

而第2季的動作戲比第1季更激烈，韓韶禧指今次是第一次挑戰吊威吔：「我已經克服畏高了，因為要拍攝擁有超人力量的動作戲，動作要很快和準確，需要很多時間練習。」

朴敘俊在第1季飾演「張泰尚」，第2季則扮飾與「張泰尚」長得非常相似的「張浩載」，問到與韓韶禧的關係可有不同，朴敘俊表示：「我們在第2季的關係好很多，因為是現代背景，口音也是用現代的，所以感覺親切得多。」朴敘俊又笑指韓韶禧的角色「尹采玉」是存在逾70年的人物，但在第2季的皮膚卻比之前白：「她抗衰老做得很好，讓我想到底為甚麼會比之前還要白。」