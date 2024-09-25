張曦雯北京宣傳做「黃大仙」勁Nice　網民被俘虜入坑

無綫花旦張曦雯當年以華姐冠軍姿態入行，去年她獲TVB頒發十年長期服務金牌，十年間，張曦雯由華姐、再到明珠台主持，如今已成為當家花旦，近年她先後參演《白色強人II》、《破毒強人》等劇集套套大劇，除了可見獲公司力捧外，其演技也日趨成熟。另外，她雖然擁有一副高級臉，但私下卻非常貼地，又熱愛打機，加上一副魔鬼身材，是不少男士心目中的女神。

最近她又有新劇出街，她有份主演的新劇《企業強人》正在熱播，演技再次引起網民注意。近日張曦雯隨劇組到北京宣傳劇集，除了被讚靚女外，其友善的態度獲得網民激讚。有網民在社交平台分享現場片段，從片段所見，她原本已完成工作準備離開，但她見到粉絲的熱情即停下步來，除了自拍外，還逐一簽名。雖然期間有工作人員上前說「好了、好了」，但張曦雯依然親切地幫粉絲簽完才離開，一於做黃大仙，有求必應。

該網民事後也坦言被張曦雯俘虜：「合照完有觀眾朋友找她合照她立刻配合，超級熱情的和我們揮手道別，認認真真給每一個人簽名！ ！劇中的宋翹美的有氣勢！大殺四方！沒想到線下真人這麼nice啊啊啊啊我垂直入坑。」其他網民也留言大讚張曦雯：「太有氣質了」、「這也太美了吧」、「美哭了！」