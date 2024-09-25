黃翠如滴酒不沾肚凸凸飄孕味　被問有喜冇否認：睇緣分

黃翠如與蕭正楠結婚6年，屢傳有造人計劃，近日翠如被網民野生捕獲疑似肚凸，她今日（25日）出席活動時穿了一襲紅色連身裙，向來纖瘦的她，腹部微隆兼谷胸晒線，祝酒時又滴酒不沾，雙手又不經意地遮肚，孕味甚濃。受訪時，直問翠如是否有喜？她沒有否認：「我答過好多次，你哋又Keep住問，好感激你哋咁多年都睇住我，都係等待個天安排。（怕小器唔講得住？）都係等緣分。（遲啲有好消息公布？）一路睇個天。（都期待有BB？）一直係緣分心態唔強求，同好感謝大家。」

她反指自己好瘦，是條裙影響，並無肚凸凸。近日她幫手替連詩雅湊B當練習？她表示不關事，每次拜訪都是為了吃東西，反而陳自瑤就好享受湊B。翠如讚連詩雅坐月後火速收身，好犀利，證明連詩雅天生是靚女。她透露剛從巴黎返港不久又到澳門公幹，正準備宣傳電視劇《黑色月光》，藝人好被動，未來工作要等公司安排，問他是否要向公司請定假？她講笑合約沒有假期，對攞產假不置可否，重複表示「睇個天安排」！

同場的胡鴻鈞以代言人身份現身，自言年紀大，有水腫及皮膚鬆弛問題，加上都貪靚，平日很注動儀容，覺得是對觀眾的尊重，由於熟手護膚，所以半小時便能出門口，因有做開運動，對身體各方面都滿意。近日推出新歌《City Light》，首度嘗試電子音樂和Rap唱腔，「托賴歌迷反應幾好，今次大膽啲，未試過rap初時都有啲驚，自己都rap到有少少尷尬，哈哈！」