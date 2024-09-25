青年學院與救世軍再度攜手　為長者留倩影

【特約報道】「1、2、3笑！」這句令長者們展現真摯笑容的魔法語句，在活動室中響起一次又一次。伴隨住連綿不斷的道謝聲和歡笑聲，熱鬧氣氛把寂寞一掃而空。繼本年2月的新春家庭攝影活動，青年學院與救世軍趁著中秋佳節，再度攜手送暖，合辦《明月「相」見》攝影活動，為22位獨居長者及雙老家庭拍攝懷舊造型照，帶來了一次獨特而難忘的體驗。

跨學科團隊各司其職 實踐所學回饋社會

當天青年學院學生一手包辦化妝、髮型、服裝指導、造型設計、拍攝及印製照片等服務，盼為長者們送上珍貴照片留住幸福瞬間。當中修讀職專文憑（專業美容）課程的曉蓉負責為長者化妝，她認為是次活動是個難得機會，因可運用自身專長去幫助有需要的人，亦明白到「溝通」的重要性。曉蓉分享：「溝通是取得共識的第一步，如沒有先查詢對方的意願，最後化出來的妝容未必是對方想要的效果。整個化妝過程中，我不時和老人家聊天了解他們的想法，從中得知其中一位婆婆不想被別人觸碰臉部某個位置。慶幸自己有做多一步，照顧到婆婆的需要。」

恒全是職專文憑（髮型設計）課程的學生， 他補充曉蓉的說法：「上課時的練習對象多是同學，但此類義工活動會接觸到不同年齡階層和背景的社會人士，需要用謹慎態度應對。今次目標是因應長者的的要求、生活習慣和髮質設計出一個令他們滿意的髮型，故足夠的溝通可帶來更好效果。」

分別修讀時裝及形象設計課程的俊陞與欣倩，特別為長者們挑選了各式各樣的旗袍和西裝，並搭配不同的配飾，讓他們重溫年輕時的美好時光。他們精心設計造型，並指導長者們擺出自然的「甫士」，使拍攝過程更加順利。欣倩回想：「一對恩愛的公公婆婆對這次拍攝充滿期待。在拍照時他們凝視彼此，流露出真摯的笑容，那種幸福感染了在場所有人。我很高興能參與其中，為他們的笑容出一份力。」俊陞則表示：「那對公公婆婆在拍攝過程中不斷感謝我們，眼見自己的小小付出能讓他們開心一整天，讓我很感動。」他們鼓勵大眾多參與義工活動，既可令長者們感受到關懷，自己亦可憑一技之長幫助他人，是互助雙贏的局面。

當日每個工作單位充分發揮「團體精神」，拍攝過程中互相補位，使活動得以流暢進行，最後由設計及印刷媒體專業的同學即場後製和沖曬相片贈予長者。學生曉藍負責修圖遮瑕及調色等部分，過程中須與時間競賽。他說：「老人家十分期待收到照片，自己擔心新鮮出爐的相片令他們失望，故感到少許壓力。幸而把相片送到他們手上時，他們露出燦爛的笑容令我鬆了一口氣。」曉嵐認為經過活動後，提升了時間管理和溝通技巧，累積實戰經驗後對投身工作倍添信心。

七旬婆婆初嘗化妝滋味 恩愛夫妻與師生共度美好時光

徐潤容婆婆透露活動當日是生平首次打扮自己，感到緊張又興奮。她開心道：「當年結婚無機會化妝，今次好開心，（學生們）手勢好好，化妝、整頭、襯衫、影相樣樣皆精。」，事後把照片發送予家人欣賞時，更獲曾孫錄音大讚：「太婆，你好靚！」 ；另一對鶼鰈情深的老夫妻鄒國才和黃佛來，結婚將近60年從未試過拍攝造型照，因此兩老異口同聲表示活動當天，是近年來最開心的一天。當日鄒伯伯更不時拿出電話錄影現場情況，希望日後可憑短片裡的歡笑聲，時刻回味熱鬧氣氛。

是次共聚一堂的拍攝活動讓長者們留下美好回憶，亦令青年學院學生發揮所長獲得寶貴經驗。活動完結後大家一同享用聚餐，並贈送由時裝及紡織業訓練委員會成員劉培傑先生贊助之月餅，為活動在溫馨氣氛中劃上圓滿句號。