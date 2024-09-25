陳家樂衛詩雅組「明升睇樓團」　被老闆楊受成點名入票買樓

繼樂壇天后容祖兒後，一班英皇藝人衛詩雅（Michelle）、陳家樂、海兒（Hedy）、鄧小巧、艾妮（Elly）、伍詠薇、楊天宇（Angus）、洪助昇（Aiden）等組成「明升睇樓團」，到英皇國際東半山全新豪宅項目One Jardine’s Lookout睇樓，並獲公司老闆楊受成親自接待。楊受成更笑言要點名家樂及Michelle即刻入票！

去年擔任公司樓盤代言人的Michelle新婚將至，她笑言自己夢想是做少奶奶，住東半山就可以成日High Tea及shopping。雖然今次Michelle並非新樓盤代言人，但仍貫徹力sell精神，向家樂說：「BB大得好快㗎，你初為人父，咁上下時間要開始留意校網㗎啦！」

家樂透露很多親戚叫他要睇定學校，因為真的是一門學問：「咁我不嬲都係緊張大師，公司一有新樓盤我都有特意去做research了解呢個地區，同事介紹東半山出名多小學、中學名校，都真係幾吸引。」隨後輪到家樂大爆Michelle想於鰂魚涌置業：「你咁鍾意港島樓，不如你再下一城，買嚟收租都得！」

而第一次以英皇藝人身份睇公司樓盤的Hedy表示好開心大家一齊組了一個十分有氣氛的睇樓團睇盤，大讚同事之間好有愛。