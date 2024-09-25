草蜢二缺一開騷出盡200%力　首唱梅艷芳《冰山大火》致敬

組合草蜢日前於美國三藩市舉行一連兩場巡唱，雖然成員蔡一傑因身體不適未能參與演出，不過未有影響蔡一智與蘇志威（蘇老闆）的發揮，出盡200%力盡情演唱，贏盡觀眾掌聲更承諾草蜢將齊人與大家見面。阿智說：「美國嘅朋友一樣咁支持我哋。相信傑仔知道咗一定舒服晒，等佢休養完，下次再返嚟美國同大家見面，到時一定會玩得更開心。」演唱會以多首快歌揭開序幕，到唱《暫停．開始過》時更秉承草蜢演唱會「傳統」，與全場觀眾大玩人浪。演出去到尾聲，觀眾意猶未盡不斷大叫「Encore」，最後獻唱梅艷芳經典作品《冰山大火》為演唱會畫上句號。

完騷後阿智與蘇老闆接受訪問，二人興奮表示：「感覺好正呀！」觀眾的熱情更令他們戰勝時差，阿智說：「原本我哋Jet Lag暈吓暈吓，但聽到佢哋啲掌聲同歡呼聲，即刻成個人精神晒，4倍能量返番嚟。好多謝大家支持我哋，就算少咗一位成員，佢哋嘅掌聲冇少到，將傑仔嗰份平均分畀我哋兩個。」他繼續大讚說：「第二場嘅氣氛更加Hot，好瘋狂。第一晚嘅觀眾斯文啲，冇玩到人浪，今日終於秉承到我哋玩人浪嘅文化，人浪聲仲要好大聲。」蘇老闆聲沙沙笑說：「你聽我把聲就知我出盡力，完全冇留力！」

阿智透露第二場的歌單加插了小驚喜，就是首唱梅艷芳的《冰山大火》。他說：「向我師傅梅艷芳致敬，知道好多美國朋友都好掛住佢，除咗《緋聞中的女人》，我哋仲揀咗呢隻，希望美國朋友永遠都記住阿梅啲經典歌。如果唔係場館有時間限制，我哋會係咁唱落去。」蘇老闆說：「唔緊要，我哋出年40周年喺香港見。三藩市嘅朋友，你哋應承咗過嚟探我哋！」

由於今次演出二缺一，阿智和蘇老闆到埗後便爭取時間綵排，未有外出遊覽。蘇老闆說：「到咗酒店就困自己喺房唔出去，養精蓄銳。始終二缺一，走位同埋啲歌要重新編排，一落機就喺酒店備戰，冇出過去，惟有落去跑步同健身。」阿智笑說：「去咗酒店房、酒店房廁所，我間房望出去風景好靚。」