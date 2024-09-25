被爆離巢擘面？鄭世豪認同「大小姐」林淑敏少聯絡

藝人鄭世豪離巢無綫5個月，一直忙於幕後工作，直至今午（25日）才現身擔任HOY TV節目《見招拆招風水局》嘉賓。談到近日工作安排，他透露：「有啲幕後工作做緊，包括喺唱歌學校教唱歌，以及去啲公司幫手做員工陪訓，幕前工作今日就係首次。我都有乘機叫師傅指點迷津，睇吓前景及人生方向點先行得更美好，點知佢話我要着粉紅色，咁大家喺街見到我唔好驚，遲啲我會買條裙着添呀，哈哈！」

談到灌錄新歌，他則表示：「錄緊音但錄極都唔係滿意，咁我又唔急趕，所有嘢好隨心，做好先再算啦。（錄咗好多次？）都有5、6次㗎，以前我最多兩次就搞掂。」收入方面，他不諱言：「同以前比都算打個和。（有冇諗再簽公司？）冇呀，亦都冇人邀請我。」

至於《愛．回家》的拍檔，他表示日前與「二龍太」蘇恩磁及「細龍太」陳思圻飲茶敍舊：「我9月14日生日，佢哋咪幫我補祝囉。（生日願望？）冇乜特別，最緊要開開心心、保持有嘢做就夠。」至於再次談到當日「大小姐」林淑敏爆他離巢，鄭世豪坦言：「咁大家入戲院睇戲，冇理由劇透嘛。（仲係朋友？）冇呀，好似以前咁，少聯絡囉。」