2024年暑期票房總結　賴恩雷諾士兩片入十大稱王

暑期已過去又係時候結算今年暑期黃金檔期的北美電影票房成績，今年十大暑期票房電影繼續以續集片稱霸，其中以迪士尼與彼思的動畫《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）票房最好！

截至9月2日為止，《玩》於北美的累積票房高達6.5億美元（約50億港元）超越去年暑期票房冠軍《Barbie芭比》（Barbie）的6.12億美元（約47億港元）累積票房。而僅次於《玩》排今年暑期票房第2位的就是7月上映的漫威（Marvel）超級英雄大作《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine），影片於北美累積票房高達6億美元（約46.74億港元），為頹勢的漫威爭番唔少「飛屎」！

除了《死侍》之外，同樣由賴恩主演及監製的合家歡電影《再繫「腦」朋友》（IF）亦同樣大收，以1.11億美元（約8.6億港元）票房收入打大票房十大位置。賴恩主演的電影必屬票房保證之外，就連「死侍嫂」Blake Lively主演的愛情電影新作《痛愛完成式》（It Ends with Us）「埋單」亦勁收1.35億美元（約10億港元）排暑期票房榜第8位，兩公婆今年暑期票房玩晒！

除了《玩轉腦朋友2》之外，今年亦有多部動畫電影於暑期創出佳績，例如環球電影公司的王牌動畫《壞蛋獎門人4》（Despicable Me 4）今年暑假亦繼續大收旺場，自7月3日開畫後上映兩個月累積票房已高達3.55億美元（約27.6億港元），排今年暑期票房第3位，創出驕人成績。此外，古天樂有份監製的索尼動畫新作《加菲貓：勇闖世界》（The Garfield Movie），累積票房亦勁收接近1億美元（約7.79億港元）排今年暑期最高票房電影第11位。

【2024年北美暑期十大最高票房電影】

1.《玩轉腦朋友2》

2.《死侍與狼人》

3.《壞蛋獎門人4》

4.《龍捲風》

5.《重案夢幻重組再重組》

6.《猿人爭霸戰：猩凶帝國》

7.《無聲絕境外傳：首襲日》

8.《痛愛完成式》

9.《再繫「腦」朋友》

10.《特技狂人》