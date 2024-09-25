陳曉華傳年底嫁朱敏瀚　春風滿面：再了解下

前港姐冠軍陳曉華(Hera)早前盛傳與朱敏瀚秘密拍拖兩年，更指兩人已見家長，傳於年底到外地結婚。一直「潛水」未有回應的Hera晚上到尖沙咀出席無綫劇集《金式森林》慶功宴，春風滿面的Hera雖然斷言否認婚訊，但卻心花怒放「遊花園」兜圈避談與朱敏瀚是否拍拖，又指未了解淸楚，要再了解下。

如沐春風的Hera被問到是否有愛情滋潤﹖她說：「因為煞科之後喺屋企瞓足12個鐘，所以變返青春、可愛、活力嘅我。（係咪同朱敏瀚年底結婚﹖）梗係唔係啦，之前因為喺外地拍完嘢返香港就開始病，見到呢單新聞，都諗緊點覆，但係病情好嚴重，決定繼續瞓覺。（從來都冇同朱仔拍拖﹖）依家都係做嘢為先。（咁同朱仔係咩關係﹖）啱啱拍完劇，有時間都想了解吓身邊嘅人，了解下。（感唔感覺到佢追你﹖）大家都係傾吓偈，做嘢為先，我啱啱先煞科咋，邊有時間，煞完科就再睇下點啦，哈哈。（會唔會突然閃婚？）一定唔會。（緣分到唔抗拒？）我一直都唔抗拒，雖然事業為重，但係可以同步，只係一直未有緣分。（擇偶有咩要求？）我係怪嘅，一拍劇就會消失，冇咗影，對於維繫一段關係都係麻煩。（朱仔係咪你鍾意類型？）未了解清楚，再了解下先。（覺得朱仔點﹖）界定唔到佢係咩類型，監製教我有啲嘢唔可以睇表面，要認識得清楚啲，了解得耐少少先可以下定論。（你好似暈晒大浪咁？）點會呢，我煞科真係好開心。」