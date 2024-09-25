可愛四眼娘　除鏡即搶韁

電影《破壞之王》入面有句對白：「戴住個面具真係好打啲！」咁如果除低副眼鏡又會點呢？其他人唔知，但係日本AV界嘅四眼妹，佢哋一旦除低副眼鏡就會露出飢渴本色，變得狂放搶韁榨到盡呀！

慾望解放

喺KANBI出品嘅《嚴肅而美麗的四眼妻子5連發》入面，松岡玲表面上係一個斯文四眼人妻，其實內裏不知幾咁飢渴，不過佢同老公感情由濃轉淡，近年已經好少行埋。有一日，玲妹遇上新搬嚟嘅英氣鄰居亮平，得悉對方係一位私人家庭按摩師後，便入屋試一試其手勢，而亮平以精巧手法按到玲妹慾火高漲，更主動懇求給予慰藉！見玲妹咁索又好身材，亮平當然唔介意啦！自此之後，玲妹每日都過去搵亮平按摩，順便盡情解放自己嘅慾望。

樂在其中

於DREAMTICKET推出嘅《眼鏡J系之性開發記錄》當中，文靜又怕醜嘅四眼妹天乃乃亞，原來喺網上結識唔少大叔，每次對方約佢去開房都會答應，喺床上大叔瘋狂品嘗青春鮮嫩胴體，仲對乃亞進行百般調教，然而乃亞知道自己成為大叔嘅洩慾對象，但係佢完全唔介意，仲樂在其中，皆因乃亞根本就係飢渴少女，有咁多大叔滿足佢，簡直就係如魚得水！

露乳誘惑

片廠E-BODY製作嘅《見到地味眼鏡OL會興奮嗎？》，講述辦公室女郎莉莉遙香打扮老土又戴住眼鏡，但其實佢係一名飢渴淫娃，見到公司有心儀對象就會主動勾引，借故叫男同事去貨倉點貨，繼而除下眼鏡同恤衫露出一對堅挺H奶，令男同事即時失晒控，任由遙香喺佢身上榨取快感！有時遙香又會陪男同事加班，等到其他同事走晒之後就擒住對方又摸又錫，再嚟番場寫字枱激戰！

簡評

今日為大家介紹嘅3部「眼鏡娘系列」作品當中，本仙最鍾意係松岡鈴主演嘅《嚴肅而美麗的四眼妻子5連發》，原因係鈴妹韻味迷人又斯文，扮演四眼人妻相當合適，而佢喺床上更係表現得飢渴無比，加埋肉緊又陶醉嘅表情，令精彩指數爆晒燈！