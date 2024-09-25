郭晉安望得到羅子溢肯定　何依婷生B隨緣

無綫劇集《金式森林》演員郭晉安、羅子溢、陳曉華、莊子璇、何依婷、陳星妤等晚上在尖沙咀為劇集煞科進行慶功宴。郭晉安與羅子溢講到日前煞科在社交網表現得依依不捨，子溢指剛入行時與安仔合作過劇集《古靈精探B》，當時屬新人，心態希望得到前輩安仔肯定，再合作轉眼已經十多年後。

安仔則笑指反而現在想被子溢肯定，因現在的他屬「離行」階段，作品較少，擔心被嫌棄過時。對於子溢十年前後分別，安仔指他現大不同，會以不同角度觀察，感覺到他經歷了許多事情，大讚他是AA級爸爸，自己當年湊仔也不及他，子溢則笑說：「做爸爸壓力都好大，返到屋企就唔係依家咁，笑容就冇咁親切，唔係慘，係要諗多啲嘢啫。」

講到屋企的地位，子溢笑說：「屋企有婆婆皇太后、皇后、公主、王子，但係就冇King，哈哈！」安仔講到劇中太陳曉華與朱敏瀚傳婚訊？他則笑說：「佢咪同我結咗婚！（陳曉華春風滿面？）同我一齊一定春風滿面啦，哈哈！」子溢則指沒有留意花邊新聞。

何依婷指今拍攝由於中港兩地取景，不算太辛苦，在內地開工時，大家也叫外賣加餸，笑也吃到增磅。講到新婚後即開工現在可以多陪老公﹖她笑說：「我成日喺屋企佢嫌我煩住佢添，想我拍耐啲。」計劃與老公去旅行的她被問到可會機「造人」﹖她說：「順其自然，BB係天賜，冇得強求。」她又指沒有問陳曉華的私事：「佢有啲乜嘢想公布，自己會講。」莊子璇則指陳曉華春風滿面相當正常，因對方是大美女。首次拍劇的莊子璇笑言煞科沒有太大感覺，反而拍攝時擔心自己表現不夠好。