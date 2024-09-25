以色列波神　講金唔講心

如果有成人網紅自稱裸露純粹為咗滿足感，呢句話真心「水分」高，可信性極低！相反呢位來自以色列嘅巨乳尤物Alexa Pearl就唔同喇，佢坦言賣肉係為搵真銀，擺明係講金唔講心呀！

賺取學費

若果可以揀的話，有邊個囡囡真係想做裸模或脫星先？因此冇人會相信佢哋喺鏡頭前剝光豬或上床曳曳，純粹為求滿足感囉！試吓問一句，係咪冇錢收都肯制？睇怕佢哋反枱都似！不過又唔係所有囡囡都咁虛偽嘅，好似出生於以色列特拉維夫，現居於美國加州嘅Alexa Pearl，便坦白承認從事成人演出只為搵錢。

其實佢係以色列和美國混血兒，出生後冇耐便被父母帶到美國生活，故此佢雖然有一半以色列血統，但卻從未喺以色列生活過。佢表示由於家庭環境唔好，為咗賺取大學學費同生活費，便從事成人網絡工作，最初佢以網聊及售賣裸照為主，及後為提升知名度就開始經營社交帳號。

天然H奶

要知道Alexa Pearl擁有一對天然H Cup爆乳，唔單止勁吸睛，加埋青春貌美真係索到啪啪聲，因此佢嘅裸照不但大賣，加埋喺社交帳號嘅福利照，令佢人氣直線急升！而佢話最搵錢就係做成人網絡直播，做幾晚就已經足夠畀大學學費喇！雖然搵錢快又容易，但係佢並冇放棄學業，直至大學畢業後先至全職做成人網紅工作。

而冇幾耐Alexa Pearl就被四仔片廠睇中邀請拍四仔，不過佢冇即時應承，因為佢喺網上嘅成人表演全部都係獨腳戲，從來未試過同其他對手演出過，後來得悉對方想拍係一套女同題材作品，加上重金禮聘下便決定一試。挾住成人網紅嘅人氣，加埋心口對巨型車頭燈，令作品獲得極佳銷量，更喺2020年XBIZ頒獎禮上獲得「最佳新進脫星」提名，以及奪得「成人網紅獎」，足見佢實力強勁。

Profile

出生地：以色列

身高：165cm

三圍：38H-26-38

憑住胸前一對H奶成為爆乳女神嘅Alexa Pearl，雖然近年大幅減少四仔演出，卻仍積極製作會員限定嘅自家製成人影片，而質素更係獲得粉絲口碑保證添！