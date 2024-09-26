【是日通勝】

農曆八月廿四

甲辰年 癸酉月 癸巳日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、會友、嫁娶

忌：出行、詞訟、安葬

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：27、45、34

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：整體運勢微跌，但問題不大，毋須太擔心。

金牛座：迎來倒霉一天，別沮喪，謹記希望在明天！

雙子座：心存善念，多幫助別人，運勢將愈來愈好。

巨蟹座：荷包有點拮据，在開源節流上要多下苦功。

獅子座：運氣佳，但最好保持低調，切忌得意忘形。

處女座：領悟力強，謀事多作分析，表現會更理想。

天秤座：跟身邊人建立了良好默契，謹記珍惜對方。

天蠍座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

人馬座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

山羊座：謀事遇阻力，進退失據，有可能陷入財困。

水瓶座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大問題。

雙魚座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換新形象。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）羊 遇貴人

（跌）豬 易惹禍

鼠：財運稍遜，花錢如流水，易入不敷支。

牛：盡力做好自己，事業發展可取得突破！

虎：有望發揮自身才華，獲認可機會甚大。

兔：工作表現不起眼，需要多加兩錢肉緊。

龍：被人刻意刁難，工作上不易交出佳績。

蛇：人緣一般，財運不佳，事業亦遇阻力。

馬：事業停滯不前，做事方式要作出改變。

羊：貴人相助，工作如虎添翼，成功在望。

猴：工作表現有進步，遇到困難也不用怕。

雞：對別人寬容一點，事業發展可望受惠。

狗：情緒不穩，易給心儀對象留下壞印象。

豬：是日沖煞，切勿做出損人利己的事情。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

有緣無分

人生際遇，有時令人感嘆身不由己。再次相遇的人，卻無法走近；本該在一起的人，最終還是別離。這種「有緣無分」的感觸，往往讓人感到無奈和失落。

或許在某些時候，我們確實對命運感到無助。我們渴望與某人建立深厚的聯繫，卻因為種種原因，最終無法走到一起。譬如，兩個人生活在不同的城市，工作和家庭的束縛讓他們難以相見；又或者，性格與價值觀的差異，令原本看似絕配的兩人，難以維持長久關係。這些都是「有緣無分」的典型寫照。

然而，我們並不應將「有緣無分」視為一種遺憾。相反，我們應該學會欣賞生命中的每一次邂逅，珍惜所有的緣分，即使最終無法走到一起。因為每個人來到這個世界，都有自己的使命和人生軌迹。縱然我們無法完全掌控命運，但可以選擇用正面態度去面對。

也許有些緣分，就像擦肩而過的流星，來得快去得也快。但它們同樣璀璨動人，成為我們生命中不可或缺的一部分。我們應該懷着感恩的心，珍惜曾經擁有的美好時光，而不是悲嘆無法長久。

生命的意義，並不在於與誰在一起，而是在於我們如何度過自己的人生。只要我們學會接受「有緣無分」，用智慧和勇氣去面對人生的種種變化，一定能找到屬於自己的幸福。