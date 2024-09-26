回歸25周年　澳門精彩活動一浪接一浪

【特約報道】今年是中華人民共和國成立75周年，亦適逢澳門回歸祖國25周年，為作慶祝這段期間有不少精彩節慶活動輪流在濠江上演。包括即日起一連四日舉辦的第24屆東南亞美食嘉年華 ，亦有明日登場的2024世界旅遊日托盤比賽，加上還有澳門國際音樂節、澳門國際煙花比賽匯演及澳門花燈節等大型盛事，讓你體驗難忘的澳門日與夜。

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美輪美奐 目不暇給

作為澳門年度盛事的「第32屆澳門國際煙花比賽匯演 」，壓軸兩晚分別於國慶10月1日和10月6日在澳門旅遊塔對出海面璀璨上演，每晚兩場（9:00pm及9:40pm），國慶當晚由中國及意大利的煙花輪流上陣，而10月6日則有日本和葡萄牙的煙花隊伍亮相，各帶來約18分鐘的精彩煙花表演。另外，即日至10月31日於澳門壹號廣塲海濱長廊及地面層正舉行第7屆澳門花燈節暨「先鋒登月」沉浸式藝術展，場內有四組大型互動藝術裝置，訪客可透過視覺、聽覺、觸覺等感受海外藝術家Jason Naylor以獨特視角詮釋的「月滿中秋」。

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大飽口福 托盤比賽

喜歡美食的朋友，別錯過即日起至9月29日於嘉路米耶圓形地（三盞燈圓形地）舉行的第24屆東南亞美食嘉年華，除了帶來多個地區的滋味美食，還有文藝晚會及圖片展，無論視覺及味覺得相當滿足。而9月27日亦有2024世界旅遊日托盤比賽登場，澳門多間酒店和餐廳員工成為托盤比賽的參賽者，手持載着一瓶啤酒的托盤，由大三巴耶穌會廣場出發鬥快前往終點議事亭前地。今年更增設以澳品薈為起點（終點同為議事亭前地）的「吉祥物歡樂跑」，為在場觀眾帶來更多歡樂。

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名家匯聚 聽出耳油

將於10月4日至11月4日推行的第36屆澳門國際音樂節，今年一如以往請來自世界各地的頂尖音樂家和樂團帶來連場音樂盛宴。包括由俄羅斯馬林斯基劇院以普契尼的歌劇鉅作《托斯卡》拉開帷幕，至於閉幕則找來葡萄牙法多歌后瑪麗莎（Mariza）與澳門中樂團聯袂演出。另外，爵士天王溫頓．馬薩利斯（Wynton Marsalis）更將首次到澳門，帶領林肯中心爵士樂團（Jazz at Lincoln Center Orchestra）演奏。而小提琴大師利奧尼達斯．卡華高斯（Leonidas Kavakos）及爵士鋼琴巨匠賀比．漢考克（Herbie Hancock）等今年亦載譽歸來，帶來扣人心弦的晚上。