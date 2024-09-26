4大晨間消水腫步驟 還你緊緻輪廓

假若前一晚喝太多水，或是吃得太鹹，第二朝就會收穫浮腫圓潤的臉龐以及腫成一條綫的雙眼，與未水腫的自己相比簡直「胖若兩人」，實在令人心情鬱悶。不過，以下分享的4個「晨間消水腫步驟」，相信必定能讓大家找回緊緻輪廓和明亮雙眸。

Step1：冷水洗臉

早上洗臉是消水腫的關鍵第一步！建議先用溫和的潔面乳或泡泡慕斯輕輕按摩全臉，帶走夜晚累積的油脂和髒污，接著以冷水沖洗，幫助收縮血管，改善臉部浮腫。油性肌膚可依照上述步驟清潔；乾性肌膚則可以省略潔面乳步驟，直接用冷水洗臉即可。

Step2：喝杯溫水

雖然臨睡前喝太多水會導致臉部浮腫，但千萬不要因此就早上不喝水。起身後，先喝一杯溫水，有助於促進新陳代謝和排毒，幫助身體排出多餘的鹽分和水分，進而改善臉部水腫。此外，也可以喝一杯黑咖啡，加速消腫。不過記得睡前不要大量喝水。

Step3：冰鎮面膜

此外，上妝前敷一片事先冷藏後的面膜，不但能讓底妝更服帖，而且冰涼的面膜能有效刺激血管收縮，達到促進血液循環的功效，能肉眼可見地令原本浮腫的臉部縮小一圈。

Step4：按摩排水

塗抹保養品時，搭配正確的按摩手法，也能有效消除水腫。不論是化妝水、精華液還是乳霜，建議都以由內往外、由下往上的方向輕輕按摩，並加強眼周、臉部輪廓部位的按摩。按摩時，也可以搭配刮痧板、按摩滾輪或是指關節，加強淋巴循環，效果就更顯著。另外，適度按摩印堂穴、四白穴、頰車穴、承漿穴等穴位，還可以促進臉部氣血循環。按摩時，只需要用指腹輕輕按壓穴位約30秒，就能感受到效果。