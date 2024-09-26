張敬軒愛貓病逝　傷心欲絕眼紅紅開Live：唔敢再養

藝人張敬軒（軒仔）早前透露愛貓Leslie病重，最終仍不敵病魔逝世，繼2018年愛犬「飯團」及2021年愛犬「妹妹」離世後，再次經歷與毛孩離別嘅傷痛。尋日（25日）凌晨佢眼紅紅開live抒發傷痛，面度第三度經歷寵物離世，佢都難忍低落情緒，全程強顏歡笑，令粉絲大呼心痛，反而要佢安慰番一班Fans，更對網民有求必應，送上生日祝福。

前晚（24日）佢先喺社交網留言︰「一到咗夜晚，返到屋企自己一個，情緒就無法躲藏，掛住叻li。」之後佢更半夜開live，望透過與fans傾偈分散對Leslie嘅思念：「我冇特別嘢講，純粹坐坐吓覺得有啲情緒，會掛住佢，間中會諗『Leslie會喺邊？依家唔知點呢？』好彩有大家陪我。」並雙眼通紅，似喊完一場先開Live。

軒仔指上周舉行fans見面會後，翌日Leslie就走咗︰「佢六點幾走，我送咗佢上車，已經九點後，個人開始感到虛脫，加上佢走之前最尾嗰個星期，我又瞓得唔好，係唔夠膽熟睡，怕醫院打嚟…呢幾日（心情）好heavy。」而Leslie係軒仔家中最後一隻離開嘅小動物，佢都直認︰「唔敢再養小動物。」

軒仔一直自責，指愛貓病重後，喺其臨終前處理得唔夠好，佢一度哽咽謂︰「最尾佢係打針走，我覺得處理得好差，冇辦法始終唔係我一個人話事，媽媽有佢諗法，佢最後打針離開。點解處理得好差？因為覺得應該早啲畀佢打針，等佢早啲舒服啲……但係唔止出於唔捨得，亦因為佢一直情況唔穩定，當佢好似仲有意識時候，唔想…」Leslie離開後，張媽媽不斷翻睇愛貓舊相，但軒仔一張都唔敢睇：「好心痛。喺最後階段呢四、五個月，見到佢身體變化，唔單只好瘦，仲有好大舊瘤生喺頭上，已經唔係最靚仔階段，我係好心噏。」

佢更言感覺Leslie選擇呢個時間離場係出於愛：「今個星期我開始演唱會meeting，其實好得意，你話佢哋懂性又得，緣分又得。飯團、妹妹、Leslie都係喺我準備忙演唱會之前走，佢哋好錫我。」又言其離開對彼此都係解脫，故軒仔形容︰「膊頭輕咗」、「有時工作或者出埠都會比較放心，唔使再心掛掛。」

之後軒仔一改話題，望令氣氛輕鬆，當中寵粉嘅佢有求必應，為fans送上生日祝福，又談及其團隊需要聘請更多人應付工作，過去佢請人絕唔聘請fans。故曾於見工時候，同事為佢把守頭關，先check見工者有冇follow軒仔社交網，有嘅話會列入不考慮聘請。當中亦有歌迷叫佢以網紅嘅聲線演繹好友容祖兒歌曲，不過佢就只肯即場扮網紅經典名句：「你出街瞓！」心情明顯回升，同大家有講有笑。