藝人譚嘉儀身材火辣,除了唱歌了得,主持和拍劇亦同樣出色,堪稱全能型藝人,早前她成功推出新歌《Be with you》大獲 好評,隨即更宣布即將舉辦兩場演唱會,喜事連連。近日譚嘉儀就在社交平台分享與好姊妹鄧佩儀到韓國旅遊的照片,只見相中二人狀態大勇,而嘉儀更身穿貼身露腰黑色迷你短裙遊走在韓國首爾的街頭,相當吸睛,她留言:「My Seoul mate ,We have planned this for so long,Finally made it 。」即吸引大批網友大讚二人好靚女。