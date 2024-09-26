霸靚位　邊食邊睇煙花

十一國慶，香港會有煙花匯演，到時維港兩岸、山頂或海上，相信都是人頭湧湧，有部分可觀賞煙花的餐廳，特別預備各款主題菜單，安坐餐廳享用美食之餘，又有煙花陪食，熱鬧又有Feel。

選擇多多

放煙花時，如能在近距離欣賞最震撼，尖沙咀五星級酒店臨近維旁邊，內裏多間餐廳都可以欣賞到靚景，邊食邊賞最開心。大堂酒廊到時會提供4道菜晚餐，包括魚子醬大蝦他他、牛肝菌忌廉湯和黑松露紅酒燉和牛面頰等。扒房的5道菜晚餐，主菜就有來自美國、澳洲Mayura農場或韓國優質韓牛1++級等牛扒選擇。米芝蓮二星中菜廳則有8道菜晚餐，包括脆釀鮮蟹蓋、蠔皇原隻廿八頭吉品鮑魚伴遼參及豉椒雅枝竹鹿兒島和牛等，另外還有自助餐、日系秘魯餐廳的8道菜晚餐和酒吧的煙花夜套餐，總有一款合你心水。

高質海鮮

和親友用餐，高質海味和海鮮最得體，灣仔高級中菜廳推出2款國慶煙花宴套餐，助理行政總廚干曙光師傅以花膠、鮑魚和螺頭等入饌，打造杏片百花炸釀蟹鉗、菜膽花菇燉螺頭湯和蠔皇原隻六頭鮑魚等菜式。同集團的自助餐廳則有國慶煙花自助晚餐，各位可大啖加拿大波士頓龍蝦、生蠔和青口等，再加燒牛肉、黑蒜燒羊排和香煎海鱸魚等，最開心是到時會有專人帶領客人前往金紫荊廣場專屬煙花觀賞區內欣賞盛放的花，最令人開心。

池畔晚餐

秋高氣爽，晚上在戶外用餐正合適。中環五星級酒店的池畔餐廳推出維港煙花池畔晚餐，當晚會有國生蠔、珍寶虎蝦及鱈蟹腳等各款海鮮，烤肉有印度羊肉串、烤和牛封門柳、辛辣醬烤雞扒和香腸等，客人亦可升級至美國金牌極品和牛西冷等高質肉食，最後以紅豆龍井茶慕絲及草莓柚子蛋糕伴金箔等作結，吃飽還可以輕輕鬆鬆在池邊看煙花，爽！

高空賞景

盛放的煙花，從高空望更立體。西九五星級酒店的餐廳都位於全港高層，頂層戶外酒吧到時會提供套票，客人可邊品味2杯香檳或無限暢飲香檳來欣賞。米芝蓮二星中菜廳主廚劉秉雷師傅設計米芝蓮6道菜盛宴，包括龍蝦湯番茄煎龍蝦及金腿官燕蒸星斑等名貴菜式。米芝蓮一星意大利餐廳則有Vittoria 5道菜菜單，客人亦可選自助餐廳的四川風味主題又或大堂酒廊的奢華海鮮自助晚餐，盡情在高空看煙花。

惹味小食

除了中菜，也有很多西餐和小食煙花套餐選擇。尖沙咀海旁的全天候戶外咖啡廳酒吧推出限定的煙花慶祝小食套餐，內有叉燒墨西哥捲餅、參巴醬炸雞、炸歐洲白甘筍餡餅和素春卷，邊飲邊食好開心。VIP團體套餐則有8張飲品券和1瓶香檳，可在私人區域安坐賞煙花。同集團的現代澳洲菜餐廳則有4道菜煙花慶祝晚宴，菜式有粟米蝦、蟹意大利餃子，主菜可揀羊肉Margra或野生比目魚，最後以五香黑糖布丁或士多啤梨夾心蛋作結。若想早點開始慶祝，也可揀由下午3時至晚上9時半的煙花匯演節慶餐，包括有現代澳洲餐廳的早午餐菜式如意大利香草麵包、手撕豬肉迷你漢堡，主菜有香煎三文魚或烤大蝦意粉等，再加上豐富甜點，下午5時則到地下全天候戶外咖啡廳酒吧，邊享受自選飲品和手工雪糕，邊等煙花盛放。