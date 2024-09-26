裕美嫌棄成日被求婚　爆林作拖數唔還

歌手裕美今日（26日）原定中午到電台宣傳新歌《幸福的顏色》，不過她卻遲到，她即場道歉表示因為上一單工作延遲所致，透露近日為賺錢要不停跑數，沒有經理人幫忙，甚麼都要自己落手落腳做，為賺錢她甚麽都做，看來又瘦了不少，她表示近日忙到睡眠不足，精神差及出現生白頭髮等問題。

林作最近在社交平台兩度向裕美求婚均慘食檸檬，裕美投訴男友說：「佢成日衝出嚟話戒指、戒指，我唔知佢做乜！」一臉嫌棄地說：「如果接受求婚，仲要我養埋佢得了？佢成日話唔鍾意養女人，唔明點解結婚就要男人養女人呢個文化，佢阿媽話最開心聽到林作講呢句。」

裕美表示一早預了靠自己生活，覺得結婚與否無所謂，開心最緊要，她批評林作不浪漫，有錢又不會給你的人，反而向你賒數，指林作經常懶皮叫裕美先碌卡，然後拖數不還，有時裕美會忘記追回欠債。她表示當初與林作拍拖，全因為鍾意他無樣貌，令她有安全感，因為前度太靚仔讓她缺乏安全感：「不過人愈大，價值觀唔同咗，依家覺得你出去花天酒地唔緊要，最緊要畀錢我。」與林作拍拖6年，笑言準備到第7年推出新歌《分手快樂》暗示分手。

提到今次是繼《最佳女友的自我修養》後，第二首自資歌曲，投資約30萬元，比《最》落重本，班底有30、40人，及動用14位小提琴手，專登飛日本錄製等，揚言為出新歌幾乎傾家蕩產：「新歌講及重逢爸爸嘅感覺，見到面好得意，雖然唔熟悉，但個樣又好似自己，關係唔係日日見，但又好愛大家。」她想將新歌送給爸爸作驚喜，而且爸爸年紀老邁，故沒有邀請爸爸出鏡拍MV。