深圳恐龍熱　玩轉侏羅紀

恐龍最早出現於二億多年前，成為地球一方霸主。最近這些史前生物頻頻現身深圳，頓時掀起一股恐龍熱潮，有的在水上樂園與人戲水，有的化成巨型標本甚至潛伏於熱帶雨林公園讓人打卡。今個周末最啱一家大細北上，齊齊探索侏羅紀世界！

水上樂園 嶄新主題

侏羅紀水世界是今年夏季開幕的水上樂園，位處深圳地鐵1號綫世界之窗站J出口附近。樂園以恐龍為主題，四處布滿恐龍裝飾及擺設，如口中會噴出水柱的暴龍、1:1實物原大長頸巨龍及Q版翼龍等，入場記得帶備防水手機影餐飽。園區設有3個玩水區，「供給基站區域」備有小恐龍戲水池及刺激的滑水道，各位可進入恐龍禦水訓練營，漫步雨林溯溪探尋恐龍足迹，猶如置身史前世界。「生態密林區域」則還原恐龍棲息地，可與恐龍近距離接觸並學習相關知識。「郊野探測區域」屬於金剛營地，可與巨獸面對面，並有不少高空項目供大家挑戰。值得一提是樂園每朝10時30分營業至晚上9時，加上每天有4場精彩表演，大可由朝玩到晚。

全國巡展 VR接觸

恐龍入侵華僑城創意文化園！說的是由即日起至10月10日舉行的「恐龍來了－祿豐龍全國巡展‧深圳站」，位處深圳地鐵華僑城東站附近，出站後步行約640米可達。雲南祿豐是中外學者公認的高密度恐龍化石藏點，當中侏羅紀時期的化石最為完整，今次展覽便帶來「中華第一龍」許氏祿豐龍、亞洲巨龍阿納川街龍、唯一的雜食龍新窪金山龍，以及細小的盤古盜龍等。除了與恐龍化石打卡，入場更機會觸摸恐龍骨頭及參加考古班，仲可扮演考古學家親手修復恐龍化石。另一焦點是互動主題區，戴上VR眼鏡後猶如穿越至遠古世界，360度觀看昔日地球霸主的英姿。臨走前別錯過特色文創區，不妨搜購恐龍背包和飾物等禮品做手信。

雨林景區 吼叫特效

青青世界屬於國家4A級景區，被譽為「鵬城十景」之一。由於公園不靠近地鐵，建議自行駕車或Call車前往，也可乘坐深圳地鐵11號綫南山站下車，於B1出口轉乘公交369往總站。這裏佔地20萬平方米，全園打造成熱帶雨林模樣，自帶煙霧效果，更不時有人工雨，令人恍如置身史前森林。園內的侏羅紀公園是人氣打卡點，多條巨型恐龍潛伏在叢林之間，栩栩如生且有不同場景，呈現打鬥、捕獵、孵蛋等畫面，配合逼真度十足的特效吼叫聲，要有被嚇一跳的心理準備。除了恐龍，還能看到各種奇珍異獸，例如來自亞馬遜河5米長的巨骨舌魚、豪豬、蜥蜴、山雞等，稱得上是動物大觀園。

同場加映：洞穴餐廳品嘗美食

石器時代人類以洞穴為居，估唔到今時今日洞穴卻成為饕餮覓食之地，說的是位於南頭古城的Sip Up西皮葡萄餐酒館。室內裝修充滿原始感覺，特設秘境洞穴房，透過岩石牆壁及柔和光線營造神秘感，彷彿發現石器遺址一樣。招牌菜黑松露鵝肝炒飯炒得乾身，飯粒分明，鵝肝軟糯鹹淡適中；無花果豬肋條則分量十足，外酥內嫩酸辣可口，食肉獸不容錯過。另一間蕉下餐廳全店種滿綠色植物，充滿熱帶風情，必食皮脆肉嫩的秘製乳鴿，咬一口小心爆汁；而椰林桃膠椰皇凍則滿載桃膠，棷香撲鼻，滋潤又養顏。