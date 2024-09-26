靈敢侶情：我被畢業了

我很守時和承諾，當遇上失約、臨時取消、遲到的人，我就會激氣。但上天是很有趣的，你愈是介意，就愈遇到更多，而且愈離譜。

果然，我真的遇上一些更離譜的失約方式，例如硬要我騰出時間，明明約好了，見面時卻不見蹤影，查問竟說：「無firm實，咪唔通知你」。這一刻，我就明白自己要變。

雖然，我知道對方是不會考慮我當日其實放假、或者好忙，總之他要，我就得給；他不要，亦不用通知我，但是，我難免會覺得「他不尊重我」。然而，當我抱着學習課題的心態時，我會想：不尊重人是他的問題，與我並無關係，我不是他的媽，無必要因為他的問題而生氣和失望。

於是，現在遇到失約的人，我會給三次機會：第一次我會說：「好呀，約下次」；第二次：「沒關係，你有空再找我」；第三次：「我真的留了時間給你，不要再失約啦！」如果這個人經歷到第四次，我就會直接不回覆，不管這個人是誰，永不錄用。相反，我仍然會開心應約，每個人都有工作，突發事、忙中出錯，我理解的。

一個人失約，代表他應約的人和事都比你重要，一而再再而三之下，你便多次成為不夠重要的人。出來做事除了講誠信，也要看是否互相重視，既然不重視，就算了，不用勞氣。

當我不再勞氣，遇到這類人的機會真的減少了。所以說「人生要經過很多課題」，學會了，就畢業，上天便會將常失約的籌派給仍未學懂的人，哈哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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