方媛希望在香港置業：丈夫一定支持我

郭富城太太方媛(Moka)來到啟德新樓盤「天瀧」參觀五星級住客會所「Club Knightsbridge」，Moka十分欣賞會所豪華的設計加上望到有靚海景，坦言很適合帶朋友來把酒聊天。

Moka表示早前忙於準備小朋友開學的東西，如今兩女已經適應校園生活，自己亦多了時間做喜愛的工作，提到兩女的性格及興趣，她表示兩女均有有活潑好動的一面，但姐姐比較好動些，妹妹就像自己比較文靜。她透露兩女興趣頗多，除了唱歌跳舞外，也喜歡畫畫和游泳，所以見到「天瀧」會所有不同的活動設施，適合大人小朋友，非常喜歡。問到她有沒有物業在手?她透露自己及家人在內地都有物業，但主力由父親打理，自己亦考慮在香港置業，因此空閒時也會參觀優質的樓盤。至於會否叫老公郭富城買層樓給自己，Moka笑謂是很私人的問題：「不過，如果我想在香港置業，我的丈夫一定支持我。」

Moka亦不忘形容自己的Dream House，她說：「一定需要有海景，也希望周邊有很多綠化設施，和有很充足的配套，主要希望小朋友能有舒適的環境， 大人們也可以放鬆一下。我們一家人間中會一起出海，曬曬太陽。我最理想的休閒生活就是多去一些近海的地方，我看見海就覺得很舒服。」