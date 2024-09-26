謝安琪自我檢查乳房　大爆Check埋張繼聰胸肌：好有彈性！

歌手謝安琪（Kay）在九龍塘出席預防乳癌活動，她指自己已經47歲除了每年也會做檢查外，平日也會自我檢查乳房，呼籲女士們日常也要自我檢查。笑問老公張繼聰可有為她檢查？她笑說：「呢啲自己check又得，叫另一半幫你又得，自己check就更好，自己知道個感受，我都係自己檢查嘅。不過，如果你另一半好關心你，佢都會好容易感受到。（有冇同老公check番胸肌？）佢嗰肌肉同我哋啲柔軟又唔同，不過，佢都幾好摸嘅，都好有彈性。」

講到音樂工作她直言今年特意放慢腳步收埋自己，讓歌迷掛住她，為明年入行20周年準備，計劃會推出新歌及開演唱會。問她會否選擇新場地啟德體育園開騷？她指會着重音響效果多於場地大小，透露也有入紙申請紅館開騷，亦會考慮文化中心、演藝學院等場地，反而20周年演唱會希望較為親民，能夠與陪伴多年的粉絲多接觸。可會在暑假開騷以遷就在外地升學的兒子回港？她表示不單止兒子，開show也要遷就一些由外國回港欣賞的粉絲。

另外，Kay和鄧月平領銜主演的動作劇情電影《臥底的退隱生活》，獲邀成為亞洲電影大獎學院主辦「香港電影巡禮2024：馬來西亞站」的開幕電影。Kay日前親身飛抵吉隆坡，盛裝出席首映禮，與影迷親切互動，其後Kay又換上高貴黑色晚裝現身份享會，暢談今次拍攝新戲的感受，會上更坦言受老公張繼聰影響踏上演員之路，Kay說：「在旁邊睇張繼聰嘅演員歷程，好好睇，令我睇到演戲嘅千變萬化，好有趣，我自己也很想去經歷。佢每次為一個角色的努力，活出角色的生命，然後在大銀幕上看到成果，真係令我很感動，亦好希望有咁樣嘅機會。」當日分享Kay更一共提及丈夫名字四次，不禁笑言自己是「戀愛腦」。

此外，Kay還把握這次重遊馬來西亞的機會，盡情享受當地美食，尤其對甜品無法抗拒，Kay笑言：「平時嘅我對於甜品都好節制，但係嚟到呢邊就覺得太開心喇，所以嗰幾日就放肆，食咗好多唔同特色甜品，又食咗好多地道美食，最難忘的就是勁高的吉隆坡名物香酥塔餅。」Kay還特意到訪充滿懷舊風情的「鬼仔巷」打卡拍照，更在景點著名的壁畫前跳繩，享受了一段輕鬆愉快的時光。對於今次影展之旅，Kay最難忘是見到久違的歌迷，令她深感窩心，Kay憶述在洗手間偶遇一位不敢置信的粉絲，隨後終於鼓起勇氣上前要求合照：「我見到佢好似又驚又唔敢講話要影相，最後佢走過嚟同我講話係我嘅忠實粉絲，問我可唔可以影張相。我真係好開心，因為好耐無見馬來西亞嘅歌迷，而佢哋仲係咁熱情咁支持我，令我覺得好感動。」