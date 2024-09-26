本日日本：萬聖節搞鬼冬甩　10．1有得食

日本Krispy Kreme每逢節日都會推出趣怪外形的冬甩款式，今個萬聖節以KRISPY KREME HALLOWEEN為主題，由去年人氣款式「萬聖南瓜王」領軍，攜手兩位全新成員「骷髏臉」及「三眼怪」，共同呈獻一場既可愛又充滿魔幻氣息的甜點饗宴。三款冬甩不僅擁有吸睛的外形，還結合了南瓜、紫地瓜等秋季食材，為萬聖節增添香甜節日氛圍。今年有最受矚目的「萬聖南瓜王」回歸，這款冬甩以南瓜風味的蛋糕為基底，並在上方以朱古力描繪出淘氣鬼的笑臉，令人不禁會心微笑，內餡則是香濃的焦糖忌廉，一口咬下滿溢著秋天的溫暖氣息。新推出的「骷髏臉」冬甩同樣吸引眼球，外觀是以白朱古力為塗層，搭配黑白朱古力製作出的大眼睛，俏皮可愛，一口咬下時，內餡的朱古力鮮忌廉會瞬間在口中爆發，朱古力愛好者絕對不容錯過。另一款新品「忍者三眼怪」以紫地瓜糖霜為底，搭配三顆朱古力餅乾為眼睛，看似恐怖的外表其實內含甜美的士多啤梨醬，甜中帶酸的口感令人驚喜。除了三款主要角色外，經典的朱古力甜甜圈也換上了萬聖節的專屬賣相，撒滿蜘蛛網狀的朱古力糖霜，讓人感受到萬聖節的神秘感。今年萬聖節不妨舉辦一場冬甩派對，透過可愛搞怪的甜點為節日增添更多驚喜與樂趣！系列將在10月1日至31日期間限定發售。