李紫昕透過音樂劇　幫助兒童紓緩壓力　

兒歌天后李紫昕(Purple)剛剛8月上演的《女偵探福爾摩詩昕》，無論初演及重演版均場場爆滿，深受不少家長與小朋友歡迎，因此Purple為答謝觀眾們的愛戴，承接10月再度推出的全新音樂劇《非凡音樂劇之旅》。

Purple指有見最近8月中一項關於「香港兒童快樂及壓力」的問卷調查，結果顯示近5成學童開學壓力大，開心指數大跌，情況令人關注。為了幫助兒童紓緩壓力，紫昕音樂世界一直都透過定期的音樂劇製作及演出，推廣音樂教育、音樂欣賞，讓孩子及公眾能享受音樂的樂趣，Purple表示：「我希望透過自身嘅傳奇經歷再加上度身打造嘅動人自創歌曲，帶觀眾進入一個尋找自我，突破界限，創造無限可能嘅非凡音樂劇之旅，畀觀眾係音樂劇世界中，感受到堅持、親情同埋友誼嘅正向力量，引導小朋友正面人生觀，學習克服困難同難關，用勇氣去迎接人生唔同挑戰同考驗，畀每個有夢想嘅人都可以勇敢飛翔，活出非凡真我。」而今次音樂劇的賣點，是會重現過往Purple所演出過音樂劇的經典場景及造型，亦會演唱獲獎無數的經典兒歌，另外亦會率領超過200位小學員齊齊演出，全劇場面相當熱鬧盛大。