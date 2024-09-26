與精叻大嘥鬼同行　玩轉識「碳」館

【特約報道】今時今日的大嘥鬼，知慳惜儉，精叻過人，仲識得以不同方式協助市民大眾惜物減廢和慳電，最近它當起禮賓師、導遊、導師、玩伴等多個角色，帶大家玩轉經翻新的「識『碳』館」，認識四大減碳策略及回收重用等概念，從而「扭轉習慣，一齊減碳」。

1. 大嘥鬼禮賓室

「大嘥鬼禮賓室」是展開「大嘥鬼特工」探秘之旅的起點，設有互動螢幕，讓大家了解如何從衣、食、住、行中改變生活上的小習慣，實踐低碳生活。

2. 識「碳」探索室

識「碳」探索室設有各式互動裝置，介紹四大減碳策略：淨零發電、節能綠建、全民減廢和綠色運輸。

「碳」秘小劇場

利用全息投影技術呈現減碳短劇，簡介四大減碳策略。

識「碳」百寳箱

識「碳」百寶箱藏放著各式減碳小問題，參加者通過問答遊戲能學習豐富而有趣的環保知識。而百寶箱更是由本地廢棄木材升級再造，展現出循環再利用的環保理念。參觀者在玩遊戲的同時，也能感受到環保設計的魅力。

大嘥鬼特工筆記

大嘥鬼特工筆記是一本多媒體互動電子書。透過文字與插圖，大嘥鬼將生動地道出氣候變化對環境的影響，深入淺出地介紹碳中和的重要概念。期望參加者閱後能認識如何從自己開始，為碳中和的目標出一分力。

減碳特工專用通訊箱

參加者可以在多款由再造紙印刷而成的明信片上，寫下減碳承諾，協助宣揚減碳信息，而大嘥鬼更有機會回函參加者。

3. 大嘥鬼辦公室

參觀者可於大嘥鬼辦公室內，參與各種有趣的主題活動及工作坊等。透過親手製作環保小物品，加深參加者對回收重用和升級再造的認識、培養環保意識。

4. 識「碳」小花園

戶外花園設有綠化牆身及由本地廢棄木材升級再造而成的座椅，參觀者可以親身體驗回收重用、升級再造的環保概念，從而學習減少浪費、保護環境。

導賞團服務

識「碳」館為公眾人士免費提供約90分鐘的導賞團服務，包括恆常主題展示介紹、互動遊戲、講座和環保工作坊等，為參與者提供環保教育沉浸式互動體驗。導賞團提供三種語言，包括廣東話、英語和普通話，而內容會根據參與者的年齡調整。由於識「碳」館是現存歷史最悠久的郵政局建築，為了保育館內環境並為訪客提供最佳的參觀體驗，個人和團體需分別於至少3天和31天前預約方可前來參觀。

識「碳」館一般資料

地址 : 香港灣仔皇后大道東221號

開放時間 : 10:00 – 18:00 (星期二至星期日，包括所有公眾假期)

10:00 – 16:00 (農曆年除夕、冬至、平安夜)

(星期一、農曆新年初一、二: 休館)

聯絡電話 : 9100 9590