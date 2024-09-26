Urus SE插電式混能超級SUV抵港亮相

林寶堅尼(Lamborghini)超級SUV —— Urus再進化，換上創新混合動力系統，以品牌首款插電式混能超級SUV--Urus SE身份於香港亮相。展出的是左軚版，右軚版預計最快可於2025 年第二至第三季度交車，據悉意向價大約$390萬起跳。

新Urus SE 不僅換上全新優化的空氣動力學設計，更採用經重新設計4.0L雙渦輪V8引擎，配合安裝在8前速自動波箱中的永磁同步摩打及設置於後電子差速器上方25.9 kWh鋰離子電池的插電式混合動力系統，在6,000 rpm時實現800CV的總馬力輸出，並在1,750rpm爆發950 Nm總扭力，並可保持至5,750 rpm。0-100km/h及0-200km/h加速分別僅需3.4秒及11.2秒完成，最高時速達312km/h。另此車還可以純電模式行駛逾60km。

更值得留意是，車上首度採用全新中置縱向電驅動扭力向量分配系統，配備電控液壓多片式離合器，可在前後車軸之間進行連續、可變的驅動扭力分配。能量轉換器與安裝於後軸的全新電子限滑差速器協同工作，使車輛 在「需要」作出 過度轉向時，帶來純正的超級跑車駕駛體驗。兩系統皆經過精心設計和調校，不論是在賽道、沙漠沙丘、冰面還是泥地行駛，提供最大抓地力和靈敏度，以最佳方式適應各種路面條件和駕駛風格。