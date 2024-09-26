陳奐仁日吃160克肉類　保持巨胸童顏身形

由藝人倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的無綫飲食節目《美食新聞報道》今晚（26 日）請來的星級飯腳是歌手陳奐仁（Hanjin），早年他來香港發展，除了動人歌聲深入民心，他的包包面及圓鼓鼓身形，亦成為標記。近年Hanjin由「肉男」變身筋肉人，他在節目中解釋發奮減肥的原因︰「嗰時好肥呀，見醫生時佢恐嚇我，話我有脂肪肝危機，佢話一係食藥、一係做運動，我死都唔食藥啦。」Hanjin笑言每日要食160克的肉類，保持現在的巨胸童顏身形。

HanjIn提到下月初將舉行《陳奐仁 Raw Jazz 15 周年爵士音樂會》，他直言爵士樂跟威士忌非常匹配，他笑說︰「啲人成日話聽爵士飲威士忌係絕配，非常認同。你可以飲完酒入場睇（演唱會），到中場好舒服咁補下飛（威士忌），到完騷再出去 nightcap 先返屋企，就非常美滿。不過飲完酒千祈唔好揸車。」此外，今集 Carmaney 介紹一間位於尖沙咀的小店，她推介燒賣時還亮出招牌介紹手勢，形容燒賣口感為「外脆內軟好似棉花糖」。