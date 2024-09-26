被港姐亞軍梁嘉莹寸爆截圖流出　吳芷靖承認真有此事：觀眾有眼睇！

2024落選港姐吳芷靖、鍾翠詩、藝人馬德鐘與太太、莊思敏、莊思明、莊思華及楊明等晚上（26日）出席慈善晚宴。鍾翠詩與吳芷靖表示比賽後現正休息中，提到早前網上流出一張吳芷靖與應屆港姐亞軍梁嘉莹的對話截圖，梁嘉莹句句有骨寸爆吳芷靖，叫她落選不要氣餒，出年再選買個冠軍，吳芷靖點頭直認是她們的對話，問到對方否認有此事時，她説：「觀眾有眼睇！」但當問到截圖出處？她先望向身旁經理人，然後説：「已經過咗去，大家向前看，唔想再回應。」又表示二人已沒有聯絡。

另提到冠軍倪樂琳跟她們及另外幾位佳麗聚餐，問到誰負責買單？2人笑指當然是冠軍負責，亦透露對方稍後會履行承諾請14位佳麗再聚餐，問到若見到梁嘉莹會否跟她對話？，吳芷靖說：「哎喲，唔好問我啦！」

鍾翠詩則表示跟對方不熟落，故不清楚對方為人：「大家一齊參加港姐，一齊訓練互相幫忙。（佢依家咁樣算係雙面人？）本身唔係好熟，不嬲冇乜聯絡。」問到稍後會否入行？她表示公司稍後會跟她們見面，自己想試試演戲及主持工作。至於吳芷靖則透露高層樂易玲讚她有「劇樣」，亦提議她找老師學好廣東話，自己希望能演古裝劇，又透露剛開始修讀金融碩士課程。