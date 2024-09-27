【是日通勝】

農曆八月廿五

甲辰年 癸酉月 甲午日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、理髮、捕捉

忌：出財、開倉、開市

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：36、05、43

幸運顏色：黃色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：接連發生倒霉的事，勿自暴自棄至關重要！

金牛座：事業上取得了進步，謹記回饋幫過你的人。

雙子座：處理錢銀問題有點糊塗，令騙徒有機可乘。

巨蟹座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

獅子座：工作表現受肯定，宜再接再厲，成功在望。

處女座：謀事忌故步自封，多接觸新資訊易獲啟發。

天秤座：運氣佳，沒甚麼阻滯，能按自己想法行事。

天蠍座：事業與桃花運均急升，可迎來愉快的一天。

人馬座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

山羊座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

水瓶座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

雙魚座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）鼠 狀態差

鼠：是日沖煞，工作欠動力，宜請假一天。

牛：應變力強，處理大小問題均游刃有餘。

虎：感情出問題，跟伴侶的關係若即若離。

兔：是非纏身，情緒易激動，對健康不利。

龍：工作運欠佳，令人煩惱的事接連發生。

蛇：事業運強，抽空自我增值，易有得着！

馬：一心多用有難度，重要事應優先處理。

羊：機會稍縱即逝，好好把握，免得後悔。

猴：工作運一般，見客傾生意要提高警覺。

雞：健康運稍遜，用錯方法減肥會有麻煩。

狗：工作表現不太好，宜暫時把私事放下。

豬：意識到身體出了問題，必須及早處理。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

八字命運有甚麼好了解

你睇我好，我睇你好。現實世界大多數人都是芸芸眾生的其中一位，家家有本難唸的經，每個人都覺得自己的經特別難唸，別人的經雖難，但永遠不及自己難，這是人之常情。八字命運逃不過這現實，千百年來都說：萬般皆是命，半點不由人。為何還去了解自己的八字命運呢？

八字命理，於理論上是一個純反映自己的命運現象，八字大運流年，天干地支都已排定。沒有甚麼可修改，所以一般玄學師傅，都是以八字命理為基礎，於風水上來修繕，這是保險且有效的做法。

八字命理的十神，正星的財官印食，偏星的殺傷梟刃。代表一個人的不同現象，當了解自己八字，了解當中的十神星影響自己哪方面的事情、人物、心態，則可在人生中作出適當的調整，日積月累，人生自然有些修繕。

了解自己的八字命運，了解命中十神帶來的影響，再而了解十神所類化出甚麼，作出相應的調節。例如七殺星是災病，也代表偏官武星。官者管也，管制自己，約束自己的壞習慣，運動習武，以此減弱災病星之力量，這是了解自己八字的好處。