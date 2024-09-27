林志穎手指派心被嫌棄　王心凌尷尬反應遭瘋傳

台灣藝人林志穎17歲入行至今，憑一首《十七歲的雨季》打開知名度，同時風靡萬千少女心，並被封為「小旋風」嘅佢，即時現時已成為3子之父，但凍齡有道嘅佢，身上更係絲毫未見有歲月嘅痕迹。而日前同王心凌一齊出席內地音樂盛事嘅佢，喺主持人嘅指示下齊齊喺頭上畀出雙人版大愛心，之後又擺出臉頰心心，當2人準備比第3款愛心時，林志穎竟然嘟嘴賣萌派手指心心，一旁嘅王心凌見狀即皺起臉疑似露出嫌棄表情，並用雙手食指、中指畀出小愛心。

隨着王心凌皺臉反應曝光，瞬間掀起網友熱議，同時令「救救王心凌」嘅關鍵字衝上熱搜，引嚟唔少網友留言道：「畀心還是王心凌室行。」、「這表情是今晚的亮點。」、「這嫌棄的反應太真實了吧！」、「小志哥也是迫不得已的呀！」、「這組合太有趣了，好可愛的反應。」；此外，林志穎及王心凌呢對凍齡兼高顏值嘅組合，亦引嚟唔少網友羨慕道：「他們真的吃防腐劑長大的，完全不見老呀！！！」、「我童年的偶像都同框了！」、「小志哥的帥氣與王心凌的美貌真的不會改變的呀！」、「怎麼每一次看都年輕一歲，這兩人好會保養！」、「沒想到兩人都已經40+了！」