東方日報C1：陳曉華吊高嚟賣　講戀情：再睇吓點！

無綫小花陳曉華（Hera）之前被爆跟朱敏瀚拍拖及年底閃婚，二人一直逃避，沒有回應，直至前晚Hera出席煞科宴時被追問戀情，全程風騷，如沐春風的她斷然否認婚訊，說到拍拖，她又遊花園指了解吓先，着記者兩個月後才問她，明顯吊高嚟賣。而被指是「紅娘」的陳瀅也不敢多談。

前港姐冠軍陳曉華早前被爆與朱敏瀚秘密拍拖多時，更指兩人已見家長，傳於年底到外地結婚，之前他們一直「潛水」，煞有介事，未有對此作出回應。不過，前晚Hera因要出席於尖沙咀舉行的無綫劇集《金式森林》煞科宴，故被傳媒追問戀情。她明顯風騷到爆，訪問期間不時揈手揈腳，對於「婚訊」，她斷言：「一定唔會！」不過說到與朱敏瀚拍拖，她就不停「遊花園」，一時又指要傾偈，一時又指要了解吓，實行吊高嚟賣！

一定唔會閃婚

Hera受訪時指現時專注工作，有記者問她現時與朱敏瀚的關係是甚麼？是否去到「打羽毛球」（性暗示）階段？她即笑住扮傻謂：「『打羽毛球』係咩呀？我唔打羽毛球㗎！打網球得唔得呀！了解吓囉！大家都係得閒傾吓偈，再睇吓點，你哋過多兩個月再問我。」如沐春風的她被問到是否有愛情滋潤時，她說：「因為煞科之後喺屋企瞓足12個鐘，所以變番青春、可愛、活力嘅我。（係咪同朱敏瀚年底結婚？）梗係唔係啦！之前因為喺外地拍完嘢返香港就開始病，見到呢單新聞，都諗緊點覆，但係病情好嚴重，決定繼續瞓覺。（從來都冇同佢拍拖？）依家都係做嘢為先。（同朱敏瀚咩關係？）啱啱拍完劇，有時間都想了解吓身邊嘅人。（感唔感覺到佢追你？）大家都係傾吓偈，做嘢為先，我啱啱先煞科咋，邊有時間，煞完科就再睇吓點啦。（會唔會突然閃婚？）一定唔會。（緣分到唔抗拒？）我一直都唔抗拒，雖然事業為重，但係可以同步，只係一直未有緣分。」再問到朱敏瀚是否她喜歡的類型時，她指未了解清楚，要再了解，亦界定不到對方是甚麼類型。

至於一直被指是二人「紅娘」的陳瀅昨日與馬貫東為新劇《特勤女團》拍攝外景，陳瀅被問及此事時都不敢說多：「唔關我事㗎！唔知點解咁講。（佢哋係咪拍拖呀？）佢哋答咗未呀？（Hera話了解吓！）吓！佢真係咁講呀！（你覺得佢哋襯唔襯？）都係靚仔靚女，梗係襯啦！（你同佢兩個咁熟，覺得佢哋性格啱唔啱？）都係了解囉，我了解緊佢兩個。（唔係好熟㗎咩？）大家都忙好少見，做朋友梗係要不停了解對方。」再問到她有否着落時，她笑指：「冇人追呀！（冇人介紹？）介紹到悶呀！有介紹我都唔得閒。」問到有甚麼要求？她即搵馬貫東「過橋」謂：「阿東呢啲咪啱囉！」

此外，《金》劇煞科宴上，何依婷被問到新婚後即開工，現時可多陪老公時，她笑謂：「我成日喺屋企佢嫌我煩住佢添，想我拍耐啲。」計劃與老公去旅行的她被問到可會趁機「造人」，她說：「順其自然，BB係天賜，冇得強求。」她又指沒有問Hera私事：「佢有啲乜嘢想公布，自己會講。」而莊子璇則指Hera春風滿面相當正常，因對方是大美女。

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