雷莊兒與環球小姐冠軍無緣　靠邊站口硬唔認失落

香港區「環球小姐」（Miss Universe）2024選美大賽總決賽昨晚（26日）在西沙Go Park舉行。冠軍由姚祖恩奪得，亞軍是甄蕎，季軍則是雷莊兒。以熱門姿態贏得冠軍的姚祖恩被問到是否意料之中？她說：「自己都好surprise，因為對手好強，覺得自己係贏在準備充足，事前努力做運動、護膚、同埋睇好多環球小姐嘅片段，好努力去準備。」講到11月將要到墨西哥參加環球小姐，她指會再找導師接受訓練，亦會向雷莊兒請教Catwalk心得。亞軍甄蕎則承認有點爆冷，因對手相當強。

宣布賽果後季軍雷莊兒在台上似乎難掩失落之情，問到只得季軍是否不開心？她說：「冇唔開心，因為比賽一定會有輸贏，自己都真係好戥姚祖恩開心，因為同佢真係好friend，遲啲佢去參加比賽，都會同佢分享選美經驗。」講到失落之情她透露因父親入院未能親臨現場欣賞比賽，但指父親情況還好，但難免影響比賽心情。對於今年嫲嫲、婆婆離世，父親又入院，亦覺得運氣麻麻，會先休息，之後計劃返加拿大拍劇、拍戲，指今次結果可能是上天安排她要做一個演員。問到會否再選美？她笑說：「never say never，我仲有好多本唔同國家嘅護照。」有機會當然有興趣在港發展，因自己相當喜歡功夫、動作電影。