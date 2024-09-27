「一線通®守護卡」隆重登場　簡單輕便老幼出街都用得

【特約報道】長者安居協會推出全新產品「一線通®守護卡」! 作爲「出得街嘅平安鐘」，「一線通®守護卡」究竟適合什麼人使用? 有什麼功能? 收費同優惠如何?

1.「一線通®守護卡」主要功能

其設計強調輕巧、簡單、易用，一鍵直達「一線通平安鐘™」7/24服務支援中心，配備位置搜尋功能、守護服務、及快速撥號鍵，能攔截陌生來電。另外，「一線通®守護卡」背面可插樂悠卡或八達通，用戶外出可以用來乘車，付款，遇事求助，非常方便而且易攜，可以掛頸或放入褲袋或者手袋。守護卡配有應用程式，讓家人和照顧者可經應用程式隨時隨地掌握用戶位置及求助信息。指定電話更可以打入守護卡，雙向通話。

2.「一線通®守護卡」適合什麼人使用?

「一線通®守護卡」是任何年齡人士外出時需要緊急支援的解決方案。無論長者用什麽類型的手機都不相干，守護卡都能提供額外安全保障，是出得街的平安鈡。除了適合長者外出時使用之外，任何有需要人士包括學童亦可使用，讓他們不一定要帶手機上學，遇事時都可以有定位、求助、以及與家人和7/24服務支援中心通話，家長能隨時知道學童的位置，有急事時學童按守護卡SOS掣求助，家長亦會很快收到短訊。

3.收費及優惠

月費$178，首月免費至另行通知 (名額有限，額滿即止)

4.如何登記