豐富自助餐主題　吃到心頭好

一大班人飯敍唔知食咩食，最方便最簡單就是揀自助餐，無論中西日東南亞美食一網打盡，再加上不時推出的新主題，選擇就更多，最重要各人都吃到心頭好，自然更滿意。

養生食療

現今的人經常大魚大肉，又不愛做運動，很易變成三高。銅鑼灣一間酒店自助餐廳於即日至10月6日和中醫藥保健品牌合作，推出多款食療菜式的自助晚餐，正珍珠末系列有白木耳炒帶子蝦球、魚湯浸沙巴龍躉和朱古力心太軟等，蟲草粉系列有蟲草花旗參燉雞湯、蟲草牛肝菌蒸蛋和蟲草桑莓餅乾雪糕，用韓國六年根高麗參入饌的有人參藥膳水晶雞、人參茶熏乳鴿和人參圓肉杞子桂花糕等，好吃又養生，10月1日惠顧的客人更可獲品牌禮品。

鮮味蟹饌

秋冬正是螃蟹肥美的季節，尖沙咀五星級酒店自助餐廳即日至12月31日推出蟹樂無窮海鮮盛宴自助餐，吃過即開生蠔、龍蝦和冷盤後，可以品嘗避風塘炒軟殼蟹、新加坡胡椒炒蟹、烤阿拉斯加帝王蟹腳（星期五至日及公眾假期供應）、日式酥炸蟹蓋及印度咖喱澳洲加菲蟹等各款蟹饌，客人於酒店網店預訂，可享買二送一優惠。

味遊杭州

風光如畫的杭州，除了是熱門旅遊勝地，菜式也相當吸引。北角五星級酒店和杭州酒店合作，於即日至11月30日推出味遊‧杭州自助餐，推介的有西湖牛肉羹、10年花雕熟醉大閘蟹、鎮江餚肉、西湖藕韻、龍井蝦仁、東坡肉、蟹粉豆腐和大湯黃魚麵等，晚餐更有20年花雕蒸遠海梭子蟹供應，讓客人吃出杭幫菜的真味。經網上預訂，9月和10月有機享用6折優惠。

升級蟹宴

不同種類的螃蟹，風味各異。尖東五星級酒店自助餐廳近日推出升級版的阿拉斯加帝王及法國蜘蛛膏蟹宴，行政總廚何偉誠師傅以阿拉斯加帝王蟹、法國蜘蛛膏蟹、肥肥蟹、鱈場蟹及老虎蟹入饌，打造出即席燒烤鹽燒阿拉斯加蟹腳、新加坡黑胡椒炒蟹、國蜘蛛膏蟹上湯宮廷麵、法國蜘蛛膏蟹意粉、法國蜘蛛膏蟹燉蛋、法國蜘蛛膏蟹粥、虎蟹海鮮上湯煎米底、貓山王黃金奶黃肥肥蟹，冷盤有陳年花雕浸阿拉斯加蟹腳、輪流供應的阿拉斯加蟹肉青杧果沙律或阿拉斯加蟹肉牛油果沙律等，蟹味十足。

滋味肉食

每次去食自助餐，即時燒牛肉或牛扒的櫃位必大排長龍。灣仔五星級酒店幾間餐廳都推出新款主題自助餐，即日至11月30日，茶座選用有機農場供應的有機肉類食材，包括有香烤野生珍珠雞、有機威爾斯烤羊架和有機草飼威靈頓牛柳等選擇。咖啡廳於現時至11月30日有薈萃自助晚餐，客人可一次過品嘗到酒店所有餐廳的美食，包括頂級牛扒、海鮮上湯炒龍蝦、即炸天婦羅、提拉米蘇芝士餅和墨西哥玉米餅等。至於露天池畔餐廳則有逢星期五至日的澳洲燒烤主題自助晚餐及周末早午餐，大廚以鴕鳥肉和袋鼠腰肉等做烤肉，再加澳洲黑森林火腿和芝士、澳洲烤羊扒、香烤澳洲盲曹魚和鱷魚肉有機羽衣甘藍沙律，配澳洲紅白酒更加美味。