慶祝中華人民共和國成立75周年　東華三院文武廟舉行秋祭大典

【特約報道】秉承傳統，亦為慶祝中華人民共和國成立75周年，東華三院於9月26日中午12時於東華三院文武廟舉行每年一度的秋祭大典，邀得東華三院甲辰年主席何世柱大紫荊勳賢GBS太平紳士主祭，應屆董事局成員陪祭，並由東華三院辛巳年主席周振基教授 GBS 太平紳士擔任頌祝者，而東華三院戊辰年主席余嘯天 BBS 太平紳士則出任贊禮者，並獲中聯辦協調部副部長陳澤濤、中西區民政事務專員梁子琪太平紳士、東區民政事務專員陳尚文太平紳士等嘉賓蒞臨觀禮。

建於1847年的東華三院文武廟具有重要的歷史和文化價值，反映香港華人社會的組織和宗教習俗，早年更是香港華人議事及排難解紛的場所。古物事務監督根據《古物及古蹟條例》於2010年11月將東華三院文武廟列為法定古蹟。其秋祭大典自1957年起每年舉辦，秉承中國文化傳統，至今已是第68屆，由來已久，意義深遠，歷年來均吸引不少官紳名人及市民慕名前來觀禮，更於2014年6月，被列為香港特區政府「香港首份非物質文化遺產清單」的項目之一，為表示對祭典的尊重及配合莊嚴隆重的儀式，主禮嘉賓及東華三院董事局成員均依照傳統穿上長袍玄褂行禮，祭禮包括降神禮、初獻禮、恭讀祝禮、亞獻禮、三獻禮、望燎禮及辭神禮等。

秋祭大典為海外華人祈福

東華三院主席鄧明慧表示，東華三院在推動慈善事業發展的同時，一直保留了豐富的歷史文化遺產及凝聚社群的華人傳統文化。就像文武廟的秋祭大典，並沒有因為社會發展、制度改變而消失，反而被繼承和發展，並藉由莊嚴誠心的祭禮，為海內外華人祈福，達至和平和諧的美好社會。主祭人何世柱主席亦在敬神禱文中特別提及「政通人和、社會安寧、百業興旺、繼續繁榮」等祝願，祈求得到文武二帝的庇佑。