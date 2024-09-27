Lokman嘆拍拖次數不多　廖子妤不急結婚除非趕生B

男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）與廖子妤（Fish）在新劇中首度合作，劇情經歷了兩場疫情，Lokman指「沙士」爆發時只是初中生，並未意識到對社會有何影響，但來到新冠疫情時，他已成為MIRROR隊長，驚覺到疫情的強大影響：「原來真係會令世界停頓，明白到人生無常，要學識點樣擁抱難關，先可以繼續向前行。」

Fish就指「沙士」仍在馬來西亞念初中，當地疫情並沒那麼嚴重，但父母十分緊張，她說：「一定要我同妹妹戴口罩返學，但全校係得我哋兩個戴，老師好緊張捉咗我哋去辦公室，問我哋係咪染病，之後就唔敢再戴住返學。」到新冠疫情時，自己剛拍完劇集，之後大半年沒有工作，經常留在家中，笑言最初還挺享受獨處時光：「不過之後開始擔心工作，有啲驚到喊，諗返起都幾艱難，返過馬來西亞拍戲，足足隔離咗21日，獨處時又覺得幾開心，每日為自己安排好多活動，試過幫隻貓寫Rap歌、練跳舞。」

提到戲中各人對過去也有遺憾，現實中是否一樣有不少憾事？Lokman說：「有少少後悔細個冇去學好一樣樂器，如果可以想學好彈結他同打鼓，有型啲嘛！（感情方面有冇遺憾？）又冇乜遺憾喎，反而覺得唔夠多，經驗同拍拖次數都唔夠多，人生閱歷唔夠，冇咩故事講，但又冇話好想再多啲，隨緣啦！好難迫出嚟，迫出嚟嘅可能又未必好。」

Fish則坦言來港發展十多年，最遺憾是沒給太多時間陪家人：「兩個妹都係今年結婚，之前喺大妹嘅婚禮致詞，發覺同佢有十幾年空白期，所有記憶都是來自細個嗰陣，到細妹結婚又想我上台致詞，我喺佢升中學時已離開屋企，同佢嘅相處時間更少。（兩個妹爬你頭結婚有遺憾？）冇喎，除非打算生小朋友，否則唔會急住結婚，都高齡產婦啦，急都急唔嚟，哈哈！」

她指跟男友感情穩定也很開心，但要計劃結婚很難：「都係先做好一樣再做另外一樣，自己連演員都未做得好就去組織一個家庭，如果連家庭都搞垮咪死？」談到她當年曾決定接拍大尺度裸露戲，她直言從未有為此覺得遺憾：「因為當時需要呢個機會，覺得自己冇做錯任何嘢，無論決定上、社會層面或者道德上，冇一個決定係錯，所以唔會係遺憾，十幾年之後再諗返，如果冇當時呢部戲，或者就冇下一部戲。」

楊樂文

化妝：Giann Cheung @ Annie G. Chan Makeup Centre

髮型：Seiko Sin @HairCulture

廖子妤

髮型：Zap Tang

化妝： Melody Chiu