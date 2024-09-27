麥美恩唔使森美介紹筍盤：我好受外國人歡迎

藝人森美、麥美恩和程仁富今日（27日）現身尖沙咀出席活動。森美重提麥美恩曾經想做自己兒媳，指現在兒子經已成年，懂得拒絕，問到是否因為早前麥美恩做港姐司儀時太嘈所以被嚇怕？麥美恩就笑言：「唔會啦，佢個仔都唔係第一日睇電視。（咁森美兒子對你印象如何？）賢良淑德，嬌小玲瓏。」森美就大讚麥美恩「捱得」，表示擇偶最好選擇具備這種品德的人，並趁機讚揚自己太太同樣是「捱得之人」：「不過後生我都唔識揀呢種，我都係睇樣。」

問到森美會否為麥美恩介紹異性作補償？他就立即舉例阮小儀，指自己當時就是因為介紹3位男性朋友給小儀認識而嚇怕了其他朋友。不過麥美恩亦表示自己受外國人歡迎，所以不需要人介紹：「我喺新西蘭成日有外國人撩我傾偈。（會考慮外國人？）冇所謂，溝通到就得。」森美在旁取笑說：「如果外國人都唔得，就要外星人。」

提到麥美恩早前擔任港姐司儀被網友批評指「好嘈」，問到她會否考慮改善？森美即幫口表示覺得麥美恩當晚表現很好和反應好快，稱司儀的作用就是炒熱氣氛，而且當晚的候選佳麗有些問題不會回答，這時亦需要司儀出手幫忙。另外，還有網友認為作為司儀之一的陳貝兒當晚在節目中，曾數次截停麥美恩講話，對此麥美欣表示不覺得有被截停，又解釋到她們事前已經分工合作好，不過續指就算真的被截停，也不會介意：「因為有時嗰刻佢要補充一啲資訊，我哋就要即刻讓，所以邊個講先，都冇所謂，最緊要有默契，司儀係一個Team work。」

至於森美即將與張繼聰率領的「歌星勇士隊」打籃球賽，其中「歌星勇士隊」成員包括了男團MIRROR等隊員，問到森美可有信心？森美就指信心十足，笑言因為「歌星勇士隊」每位球員都太出色，相信到時他們會出現獨食局面，最終會被團隊精神極佳的由森美率領一眾DJ組成的「九零三人隊」打敗：「同埋佢哋成日都笑我哋年紀大，但係年紀大有經驗。」