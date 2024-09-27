1,000匹智能超跑　挑戰未來

超跑車廠Lotus最近發表了一款充滿未來感的實驗性概念車Theory 1，集多項創新技術於一身，不僅無縫整合先進的空氣動力學和冷卻系統，更配備一對反向開啟的旋轉式車門及LOTUSWEAR沉浸式響應駕駛者系統。整體設計更以永續性的「Challenge of 10」為核心，全車內外的表面僅使用10種再生兼輕量化物料來製造，挑戰可持續未來。

少於2.5秒破百

作為實驗性的純電概念超跑，Theory 1擁有4,490×2,000×1,140mm車身長闊高，車載由1前1後電馬達及70kWh電池組成的全輪驅動系統，綜效馬力達1,000PS。受經典一級方程式賽車Lotus 49啟發，以電馬達和電池作為受力結構件，直接刪走了副車架，藉此降低重量；配合後拉桿懸掛設計，實現更低重心。同時車上無縫整合了主動和被動空氣動力學及冷卻系統，包括配上擴散器和減阻空氣導流板的鼻錐（Nose Cone）前部設計、可最大限度減少亂流的氣簾（Air Curtain）和側箱（Sidepods）、能引導空氣通過低阻力NACA管道進入冷卻系統的底板，以及直接安裝在馬達和懸掛支架上的主動式可調尾翼等，成就極高動態效能和操控穩定性，完成0~100km/h加速少於2.5秒，極速達320km/h。

可持續再生物料

車上配備與Kyocera SLD Laser合作製造、由直徑小於1mm的雷射光日間行車燈及透過7×35mm鏡頭提供主光束和近光光束組成的先進雷射頭燈組，以及一對正申請專利的電動反向開啟的旋轉式車門。雷射頭燈組比時下的LED燈亮度更高、壽命更長、體積更小和能耗更低；而旋轉式車門則確保在狹窄空間一樣可既瀟洒又唔掗拃地打開，讓乘客輕鬆進出車廂。值得留意是，車上可見及具觸感的表面僅使用10種再生物料來製造，比起現時不少汽車平均採用100種，足足少了九成，例如其單體車殼及車身主體便以回收再生短切碳纖維製造，而緞面白色車漆下則屬纖維素基複合物料；其他還有鈦、再生鋁、再生玻璃、再生聚酯、再生橡膠、透明聚碳酸酯、彈性聚氨酯和熱塑性聚氨酯，實現「Challenge of 10」可持續未來目標，車重更是少於1,600kg。

沉浸式駕駛系統

車廂採用受賽車運動啟發的置中固定駕駛席，其前方整合了線控轉向技術的軚環、加速及制動腳踏皆可電動調校，後方兩側各設一個乘客席，形成前一後二的三座布局。另起用LOTUSWEAR沉浸式響應駕駛者系統，透過3D投影HUD顯示、軚環中央特設的觸控板、與NVIDIA合作的LOTUSWEAR Technology Line智能燈帶、與Carbon合作的3D打印網格頭枕內嵌KEF喇叭，以至與MotorSkins合作用來包覆軚環和椅墊的自適應柔軟輕質穿戴式機器人織物等。後者透過可充氣特性來傳達觸感回饋，例如透過軚環左右兩側產生脈衝反應，指示駕駛者何時轉彎；椅墊更可配合左轉和右轉雷射燈作出不同充氣變化，加強轉彎時的承托與支撐，為駕駛者提供不一樣的駕乘體驗。