張敬軒出席講座撐廣東歌　1300座位全場爆滿

歌星張敬軒日前應邀到中文大學為「漫談粵語流行曲七十年」擔任講座嘉賓身體力行撐廣東歌，現場1300個座位全場爆滿。分享期間軒仔不時發揮其幽默本色，令講座生色不少，去到尾聲他透露剛在休息室準備時有教授問他如何入行，他指一位叫「Keith Lam」的同學正完美示範：「去到休息室，見到有一個好似酒樓婚宴請柬嘅信封，粉紅色嘅好香艷嘅，擺喺我枱頭，信封寫住：『誠邀尊貴嘅張敬軒先生打開，Keith』我打開封信，嘩！玫瑰花香嘅信紙。佢話：『你好張敬軒先生，多謝你睇呢封信，我叫Keith Lam，大你三年，今年21歲⋯⋯』你哋知唔知我睇完幾gur呀？哈哈。」

軒仔讀出信件內容，原來Keith去年曾參加「IAE大學聯校歌唱比賽」，當時正是軒仔擔任評判及表演嘉賓，信中Keith表示自己很想成為歌手，遂向軒仔毛遂自薦，軒仔直言十分欣賞他的創意：「你睇出佢係一個好細心嘅人，佢好尊重呢件事同好在乎呢件事，下面有個ps，佢話：『如果擔心USB有危險⋯⋯』，你係黑客嚟㗎？『我仲有個QR code去下載。我真係覺得淨係呢個創意，已經足以可以令佢贏咗呢個機會，陣間我助手會嚟拎你個電話，我會打畀你㗎今晚。」

軒仔分享自己第一個Demo：「我覺得最made my day嘅一件事就係你呢封信，多謝你。起碼我哋今晚呢度逾千名嘅同學仔都知道Keith，希望呢個係好好嘅開始。我未聽入面啲歌，可能都好得意，但係唔緊要，我嘅第一個Demo，都係……我用我阿媽嘅說話嚟講呢，不知所謂呀。萬事起頭難，但你選擇咗起頭，就會有跟住落嚟發生嘅嘢，加油，陣間打俾你。」後來軒仔亦「找數」與Keith傾了半個鐘電話。

講座接近尾聲時發生小插曲，軒仔走落台正準備離開時，有同學突然大叫：「好想聽你唱歌，唱番幾句呀，我搶唔到澳門演唱會飛呀。」全場立即時起哄，軒仔說：「吓？我哋冇音樂、冇盛喎。」全場同學大叫清唱，有求必應的軒仔隨即清唱《隱形遊樂場》一段副歌，並寄語同學：「大家真係好好把握喺大學嘅時間，出到嚟社會都係好玩嘅，五光十色，雖然係一個冇咁Safe嘅地方，但我覺得take risk係我哋人生當中最有趣嘅一件事，用呢一段副歌去鼓勵吓今日中大嘅朋友仔。」